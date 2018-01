Corées : Dialogue rétabli

De hauts représentants des deux Corées se sont retrouvés hier pour leur premier face-à-face officiel en plus de deux ans, focalisant sur les prochains jeux Olympiques d'hiver après les tensions provoquées par les ambitions nucléaires de Pyongyang.

Ces pourparlers font suite à la main tendue le jour du Nouvel An par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, qui a évoqué une participation de Pyongyang aux jeux de Pyeongchang, du 9 au 25 février en Corée du Sud. Séoul a répondu par une proposition de dialogue à haut niveau, et la semaine dernière le téléphone rouge entre les deux voisins a été rétabli après près de deux ans de silence.

La délégation sud-coréenne emmenée par le ministre de l'Unification Cho Myoung-Gyon s'est rendue en convoi sur le lieu des discussions, à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53), dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule.

Depuis deux ans, la situation sur la péninsule s'est considérablement dégradée, le Nord menant trois nouveaux essais nucléaires et multipliant les tirs de missile. Séoul s'efforce de présenter les JO qui auront lieu à tout juste 80 kilomètres de la DMZ comme une «Olympiade de la paix», mais pour que l'expression prenne son sens, la participation du Nord est essentielle.