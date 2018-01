Grand angle : Espoirs et désespoir

Il y a parfois des coïncidences qui viennent rappeler qu’au final, l’Histoire est un éternel refrain. Ainsi, la Tunisie, pays voisin, vit au rythme de nouvelles manifestations contre la hausse des prix, consécutive à une nouvelle loi de finances qui augmente les taxes sur certains produits, alors que l'instance Vérité et dignité, mise en place par le gouvernement et chargée de la justice transitionnelle, poursuit son travail, en organisant des auditions publiques de victimes des émeutes du pain, qui avaient fait plusieurs dizaines de morts en 1984, à l'époque de Bourguiba, après justement une augmentation des prix des produits céréaliers. Certes cette fois les produits de première nécessité ne sont pas concernés par cette hausse, mais il faut croire que les Tunisiens sont à bout de patience. Après avoir cru que la révolution menée contre le régime Ben Ali — ce qui provoquera sa chute — allait, telle une baguette magique, résoudre tous leurs problèmes et combler par la même occasion le retard enregistré dans le développement du pays et notamment de certaines régions déshéritées, les désillusions sont à la hauteur des espoirs suscités. En effet, sept ans plus tard, la population constate avec amertume que les objectifs assignés à « leur révolution » n’ont pas été atteints. Pis encore. L’euphorie de la victoire passée, la dure réalité s’est imposée d’autant que depuis, le pays a vu sa principale ressource diminuer de manière drastique à cause notamment du

terrorisme et de l’insécurité. Et parce que l’économie se porte mal, l'inflation a atteint 6,4% en 2017. Ces difficultés, que l’on espère conjoncturelles, ont forcément impacté les tunisiens. La promulgation de la nouvelle loi de finances aura agi, de l’avis d’experts,

« comme un catalyseur du ras-le-bol qui agite la population ». Et tout comme les manifestations de 1984, celles de 2018 auront également leurs victimes. Un jeune chômeur de 43 ans est mort et plusieurs blessés ont été

recensés dans les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre lundi. Un bilan qui pourrait s’alourdir, puisque ces manifestations se poursuivent encore dans plusieurs villes de Tunisie. A charge donc pour le gouvernement d’apporter les réponses appropriées à ces revendications, soutenues par la principale organisation syndicale tunisienne car, estime-t-elle, elles sont légitimes.

Nadia K.