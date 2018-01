Syrie : Attaque de drones contre des objectifs russes

Le ministère russe de la Défense a indiqué, lundi, que «des groupes terroristes ont eu recours aux drones lors de leur attaque contre des objectifs russes en Syrie, ne pouvant provenir que d'un pays possédant de hautes capacités technologiques».

«Le recours aux drones par les terroristes lors de leur attaque contre les bases russes en Syrie, survenue dans la nuit du 6 janvier, montre qu'ils ont reçu des technologies d'un pays possédant de hautes capacités technologiques qui leur permettent de commettre des attentats dans tout pays», selon un communiqué du ministère russe de la Défense repris par l'agence Sputnik. «Le fait que les terroristes aient eu recours à des drones (lors de leur attaque contre les bases russes en Syrie, ndlr) témoigne qu'ils ont reçu des technologies permettant de commettre des actes terroristes par le biais de drones dans tout pays», indique le communiqué du ministère russe de la Défense. Dans la nuit du 6 janvier, des systèmes russes de défense aérienne ont torpillé une attaque terroriste massive de drones ciblant la base aérienne de Hmeimim et la base de soutien logistique de Tartous, relate le ministère russe de la Défense. «Actuellement, les spécialistes russes compétents sont en train d'établir les voies d'acheminement aux terroristes de ces technologies et de ces dispositifs, et d'examiner le type et l'origine des substances utilisées pour la conception des engins explosifs improvisés». Des systèmes de défense aérienne ont détecté et déjoué avec succès une attaque terroriste de 13 drones visant la base aérienne russe de Hmeimim et la base de soutien logistique de la marine russe de Tartous, a annoncé le ministère de la Défense. «Dix drones se sont approchés de la base aérienne russe de Hmeimim et trois autres de la base de soutien logistique de la marine russe dans la ville de Tartous». L'attaque n’a fait aucun blessé ni causé de dégâts matériels. Des unités russes de la guerre électronique ont pris le contrôle de six drones. Elles ont fait atterrir trois d’entre eux sur le territoire contrôlé par les forces militaires russes, tandis que trois autres se sont écrasés. L’expertise technique des drones capturés a montré que les terroristes sont en mesure de mener des attaques depuis une distance d’environ 100 km, selon la même source. Par ailleurs, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes et des tirs de missiles près de Damas, entraînant des dégâts matériels aux alentours d'une position militaire, a annoncé hier un communiqué militaire syrien. Les bombardements dans la nuit de lundi à mardi auraient visé des dépôts d'armes de l'armée syrienne et du Hezbollah. L'armée syrienne indique avoir «touché» un avion israélien et «repoussé trois agressions israéliennes sur des positions militaires dans la région de Qoutayfé», au nord-est de Damas, selon l'agence officielle Sana.

R. I.