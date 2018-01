Coopération algéro-indienne : Passer à l’étape supérieure

Un forum d’affaires algéro-indien aura lieu, dimanche 14 janvier à l’hôtel Sheraton. Aussi profondes dans l’histoire des deux pays qui partagent les mêmes visions sur des questions vitales aux niveaux bilatéral et multilatéral, les relations qui lient l’Algérie et l’Inde se sont particulièrement distinguées dans le domaine politique. Sur le plan économique, des efforts sont en cours pour atteindre un niveau de coopération qui sied aux statuts des deux Etats, et qui répond à leurs aspirations pour un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce contexte, la Chambre algérienne de commerce et d’industrie organise, en collaboration avec la fédération des organisations indiennes d’exportation, et l’ambassade d’Inde à Alger, un forum d’affaires mixte, le dimanche 14 janvier à l’hôtel Sheraton, à Alger. Le développement de la coopération économique algéro-indienne, le renforcement des échanges commerciaux bilatéraux, la création des relations partenariales gagnant-gagnant et l’examen des opportunités d’affaires et d’investissement existant dans les deux pays constitueront les principaux objectifs retenus par ce Forum qui réunira des opérateurs économiques algériens et indiens opérant dans les domaines produits et équipements agricoles, produits alimentaires, métallurgie, équipements de cuisine, cosmétique, pharmaceutique, textiles et habillement, ingénierie, emballage, plastique et électricité. L’Inde, qui est présente sur le marché algérien, notamment dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie pharmaceutique, à travers des sociétés publiques et privées, exprime une volonté de renforcer ce déploiement dans le cadre de sociétés mixtes, dans le sillage de la nouvelle stratégie industrielle du pays. Dans ce contexte, l’ambassadeur indien, M. Satbir Singh, a fait part, lors d’une entrevue qui s’est déroulée en septembre dernier avec le ministre algérien de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, de l’intérêt de certains groupes indiens pour d’éventuels partenariats avec des entreprises algériennes intervenant, entre autres, dans l’exploitation et le développement des phosphates et d’autres sources minières. Il avait souhaité, dans ce sens, l’appui des responsables algériens pour la réalisation de certains projets en cours de discussion entre des entreprises algériennes et indiennes. En décembre 2017, un protocole d’accord portant sur la création d’une société mixte spécialisée dans la fabrication de transformateurs de grande puissance a été signé, à Alger, entre la société publique Electro-industrie et le groupe indien Vijai Electricals Limited. Dénommée Vijai Electricals Algérie SPA, cette joint-venture devra mobiliser un investissement de 4,7 milliards de DA et sera chargée de la conception, de la fabrication, ainsi que de la commercialisation de transformateurs de différentes puissances. Le projet localisé à Azazga, et dont le délai de réalisation a été fixé à 22 mois, sera doté d’une capacité de production de 115 unités/an avec une puissance totale de 8.300 MVA. Sur un autre chapitre, les échanges commerciaux, entre l’Inde et l’Algérie, ont progressé de 55 millions de dollars en 2001, à 3,33 milliards de dollars en 2011. En 2016, ils ont chuté à 1,374 milliard de dollars, en raison de la chute des cours du pétrole et de la baisse des quantités d’hydrocarbures algériens exportés vers l’Inde mais aussi, conséquemment aux mesures prises par l’Algérie pour réduire les importations. Pour 2016, l’Algérie a importé de ce pays pour un montant 0,920 milliard de dollars, soit 1,96% des importations totales du pays en 2016, et a exporté vers l’Inde pour 0,510 milliard de dollars. Des chiffres qui traduisent la faiblesse des échanges commerciaux entre les deux pays, mais qui reflètent la volonté de l’Algérie de focaliser toute son action sur l’investissement productif, notamment par les IDE pour justement substituer progressivement les importations.