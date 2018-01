Mourad Preure, expert, à propos du marché pétrolier international : « Cette crise est passagère »

Le rééquilibre du marché pétrolier est-il pour demain ? Les prévisions le voient intervenir plus tard que prévu. Comment l’Algérie doit-elle procéder ? À cette question, Mourad Preure, expert pétrolier et président du cabinet Emergy, souligne que notre pays doit «considérer la satisfaction des besoins énergétiques nationaux de long terme».

L’équilibre énergétique devra impérativement «venir d’acteurs énergétiques, et non de ressources». Citant l’exemple de Sonatrach, M. Preure, intervenant lors de son passage lundi soir à l’émission «Questions d’Actu», diffusée sur Canal Algérie, relève la nécessité de sa figuration dans le top 10 des compagnies pétrolières mondiales. Mais il est aussi question d’exploiter tout le potentiel en énergie solaire. Enchaînant, il souligne que la puissance pétrolière d’un pays producteur n’est plus dans le niveau de ses réserves ou de production, mais dans la compétitivité et la puissance de sa compagnie pétrolière nationale. Et d’ajouter : «Certains pays producteurs insèrent leurs compagnies dans leur chaîne diplomatique, avec à la clé un soutien considérable sur le plan technologique et managérial.»



Baril à 30 dollars : « Une aberration dans la courbe historique des prix »



S’ajoute, selon l’expert, le développement des énergies renouvelables qui ne représentent aujourd’hui que 0.2% du bilan énergétique national. À propos du prix du pétrole à 30 dollars, atteint en début 2016, M. Preure le qualifie d’une «aberration dans la courbe historique des prix». Un baril à 100 dollars en 2018 ? «C’est un niveau structurel», répond-il. Et l’expert de faire savoir qu’aujourd’hui «l’industrie pétrolière est en grande souffrance», avec des pertes de 1.000 milliards USD de l’investissement dans l’exploration et production depuis 2014. Des données qui font dire à l’expert que le monde «s’oriente vers une correction brutale, un choc haussier entre 2020 et 2025». Et l’Algérie ? «On doit garder notre sang-froid, cette crise est passagère, et nous avons les moyens financiers et humains, ainsi que l’intelligence, pour passer le cap de cette crise», argumente l’expert. À propos de la transition énergétique, M. Preure avait indiqué que l’Algérie doit changer absolument de paradigme énergétique. Car, a-t-il argumenté, «il est impensable qu’un pays doté d’un ensoleillement exceptionnel tel que le nôtre soit totalement absent de la transition énergétique, ne l’intègre pas dans sa stratégie comme fondement des équilibres énergétiques de demain, et surtout de sa stratégie industrielle et technologique». Cette transition énergétique et le développement des énergies renouvelables doivent, aux yeux de l’expert, « être perçus comme un axe fondamental de notre stratégie industrielle scientifique et technologique». Autre solution ? Conjuguer ensoleillement et gaz, permettra à l’Algérie de devenir un leader dans les centrales hybrides solaire-gaz, où le coût du kilowattheure est optimum. «Nous avons des ressources en silice et pouvons développer une filière silicium pour produire des cellules photovoltaïques, mais aussi entrer dans les semi-conducteurs avec leurs innombrables applications. Nous avons des ressources en lithium», explique-t-il. Ce n’est pas tout. L’Algérie, ajoute M. Preure, doit enclencher un cercle vertueux entraînant universités, PME privées et groupes publics et partenariat international. Car, dans le contexte de crise des renouvelables dans le monde, du fait de la guerre des prix engagée par la Chine, notamment, soulignait l’expert, «nous avons un pouvoir de négociation réel pour construire des partenariats stratégiques internationaux, avec des liens de capital comme il s’entend, bien naturellement».

Fouad Irnatene