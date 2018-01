Le coin du copiste : Mélodies musicales

La filmographie algérienne ne compte que deux comédies musicales. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce genre musical ne semble pas séduire nos cinéastes, ni nos téléastes d’ailleurs. Et pourtant, la comédie musicale offre des aspects qui peuvent séduire le spectateur. Même avec une petite histoire, d’amour généralement, bien que le drame peut aussi avoir sa place comme dans le film indien

«Djanitou», de beaux acteurs, de belles chansons et une chorégraphie adéquate, le succès est généralement assuré. C’est facile à vérifier : il n’y a presque pas de comédie musicale qui n’a pas rencontré son public.

Du célèbre film américain «West side story» de Leonard Bernstein en passant par le long-métrage français «Les Parapluies de Cherbourg» de Jacques Demy, la comédie musicale se distingue par sa chorégraphie et ses chants. L’Inde reste le pays qui produit le plus de comédies musicales. On ne connait aucun film hindou sans musique et sans les fameuses scènes de danse.

En Algérie, c’est le réalisateur Djamel Fezzaz qui a investi ce genre cinématographique avec son film «Mélodie de l’espoir» produit en 1993 par l’ENPA, avec le chanteur Abderrahmane Djalti au sommet de sa gloire et la belle Amel Abdelaziz pour la première fois à l’écran. Ce duo dont c’est la première expérience a côtoyé de grands noms de la sphère artistique algérienne dans cette comédie musicale, tels Azzedine Medjoubi, Arezki Nabti, Fatiha Berbère, Farida Saboundji, pour ne citer que ceux-là. Abderrahmane Djalti et Amel Abdelaziz ont bien campé leur rôle et, étrangement, ils n’ont pas été revus dans d’autres films. Ceci est valable aussi pour le comédien, Farid le Rockeur, qui a chaque fois qu’il joue dans un film tire son épingle du jeu mais qui bizarrement n’a pas fait de carrière régulière. Dommage !

Rediffusé jeudi dernier dans l’émission «Cinéthématique» d’Amir Debbache, «Mélodie de l’espoir » se laisse voir. Il est agréable à suivre avec sa petite intrigue et son histoire d’amour. Et puis, il y a les chansons de Djalti, une belle chorégraphie et même des séquences de bagarre. Djamel Fezzaz a pensé à tout pour séduire avec son premier long-métrage, lui qui s’est distingué avec des feuilletons et qui fera ensuite des émules dans ce genre. Tout le monde sait que depuis «L’incendie» de Mustapha Badie, il aura fallu attendre Djamel Fezzaz pour que le feuilleton s’impose en Algérie, surtout durant le mois de ramadhan. Dahmène Ouzid sera le deuxième réalisateur algérien a tenté l’expérience de la comédie musicale avec «Essaha», son premier long-métrage. Cette comédie musicale n’a pas connu le succès attendu mais a décroché le prix de la meilleure affiche au Fespaco, ce qui est à notre humble avis, la pire des récompenses pour un film. Depuis «Essaha», il n’y a pas eu d’autres comédies musicales en Algérie. Cela dit, même ailleurs dans le monde, les producteurs n’investissent pas beaucoup dans ce genre, assurément par manque de projets filmiques bien ficelés.

Abdelkrim Tazaroute