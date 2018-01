nouvelle publication de la bibliothèque algérienne : Atlas de l’artisanat

L'Atlas de l'artisanat algérien publié récemment présente les différents produits du secteur, mettant ainsi en exergue la diversité du patrimoine culturel et civilisationnel de l'Algérie. Cette nouvelle publication qui compte 342 pages illustrées pour la plupart, se décline en deux chapitres. Le premier présente les différents métiers de l'artisanat et le second aborde les régions d'Algérie, outre une partie réservée à la présentation du prix national de création et de préservation du patrimoine de l'artisanat. Publié par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, l'Altas propose une série de métiers artisanaux dans les domaines du textile, céramique, poterie, joaillerie, habillement traditionnel, broderie, tannage, boiserie et autres activités héritées de génération en génération. Ayant conservé son lustre d'antan ainsi que sa valeur matérielle et morale, la fabrication des tapis vient en tête de ces métiers. L'Atlas contient des informations illustrées concernant l'origine du textile, ses composants et les étapes de sa production. La poterie et la céramique sont également racontées dans ce même chapitre qui évoque l'histoire de l'artisanat que les Algériens connaissent depuis les temps anciens, étant étroitement lié avec le mode de vie de la population. L'ouvrage souligne en outre le mérite de la femme algérienne dans la préservation et la promotion du patrimoine artisanal. Le second chapitre consacré aux régions d'Algérie évoque les différents métiers qui font la gloire de chaque région. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage des photos et illustrations de différents produits artisanaux qui marquent les spécificités de chaque région ainsi que des informations sur l'histoire de ces produits et leurs symboles liés étroitement à l'artisanat et même au tourisme comme c'est le cas pour la vallée du M'zab (Ghardaïa), le Hoggar (Tamanrasset), la ville aux milles coupoles (El Oued), Zaouia Tidjania (Laghouat) et autres. L'Atlas de l'artisanat a publié la liste des lauréats du prix national de création et de préservation du patrimoine artisanal (depuis l'édition 2002 jusqu'à 2014) avec leurs inventions exceptionnelles.

(APS)