Palais de la culture Moufdi-Zakaria : Cinq artistes hongrois exposent

Pas moins d’une trentaine d’œuvres artistiques, dont une vingtaine de tableaux et photographies et une dizaine de sculptures, réalisées par des artistes hongrois, sont exposées au palais de la Culture Moufdi-Zakaria.

Cette exposition qui rentre dans le cadre de la coopération culturelle algéo-hongroise a été inaugurée, hier, par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et l’ambassadrice de la Hongrie, Mme Helga Prits. Accompagnés du directeur et le manager artistique de la galerie jeunes artistes en Hongrie, M. Péter Bézi, cinq artistes hongrois exposent leurs chefs-d’œuvre au niveau de la galerie d’art du Palais de la culture Moufdi Zakaria. Il s’agit de la peintre de Batiks Mme Eleonora UR, du sculpteur

M. Gábor Mihaly, du photographe M. Attila Kovacs , du peintre M. Rudolf Téth et M. Zsolt Moldován, peintre autodidacte. Après avoir souhaité la bienvenue à cette délégation hongroise pour cette exposition qu’il a qualifié d’«exceptionelle», le ministre de la culture M. Azzedine Mihoubi a affirmé «il est évident pour nous que la présence de ces noms d’artiste connus ne peut que refléter le renforcement des relations culturelle squi réunissent nos deux pays». Dans une déclaration à la presse en marge de l’inauguration de cette exposition, le premier responsable du ministère de la Culture a rappelé que «les relations bilatérales entre l’Algérie et la Hongrie ne datent pas d’aujourd’hu. Elles sont plus profondes et datent d’avant la révolution algérienne». Dans cette optique, il a indiqué que cette exposition donnera un nouvel élan au renforcement des relations et de la coopération culturelles entre l’Algérie et la Hongrie», et d’ajouter ; «De notre côté, nous allonsoeuvrer pour envoyer également une délégation d’artistes en Hongrie pour exposer quelques œuvres d’arts». Pour sa part, l’ambassadrice de la Hongrie Mme Helga Prits a exprimé son entière satisfaction quant à cette exposition : «Je tiens chaleureusement à remercier le ministre de la Culture et l’ambassade d’Algérie à Budapest d’avoir soutenu jusqu’à la fin ce projet».

Ce projet d’exposition que la représentante diplomatique de la Hongrie en Algérie a qualifié d’»important» sur le plan artistique et culturel. Rappelant qu’«entre la Hongrie et l’Algérie il existe une longue histoire d’amitié, de plusieurs décennies qui datent même d’avant l’indépendance». Mme Helga Prits a soutenu que «durant cette longue histoire d’amitié, les échanges culturels entre la Hongrie et l’Algérie ont toujours existé ».

Sihem Oubraham