REGARD : Encore une autre hausse des tarifs de transport

L’augmentation des tarifs des bus et taxis, résultat de la dernière révision des prix du carburant, entre aujourd’hui, en vigueur. Les «heureux» transporteurs se frottent déjà les mains rien qu’à imaginer toutes ces pièces magiques de cinq dinars, appelées, du coup, à doubler très souvent par manque de monnaies parfois et vices d’autres obligent, constituant ainsi, comme toujours l’occasion inespérée de gonfler leurs recettes. «Le bonheur des uns, fait bien le malheur des autres». Cela ne sert à rien de se remplir la tête avec l’éternel problème des volte-faces, avec ou sans raison, des transporteurs, d’ailleurs très à cheval sur la question. Le thermomètre des nouvelles tarifications au même titre que celui des usagers, ces sempiternels damnés, montent e flèche pour dépasser largement les valeurs autorisées et admises. L’alerte est donnée, dans les «Q.G» de ces opérateurs, prêts à jouer avec tout, mais certainement pas avec les hausses qui sont toujours les bienvenues, même s’il faut bourreler le citoyen tous les jours. Discuter aujourd’hui de révision du coût des transports, notamment du bus et du taxi, parait même incongru, à l’heure de tous ces dépassements et même atteintes à la dignité de l’usager, bafouée et piétinée au quotidien. Les dérives, à vrai dire ne manquent pas, allant du jumelage, au choix des itinéraires par les chauffeurs de taxis et le bourrage des bus, opérer sans tickets et autres aberrations, régularisées par beaucoup de transporteurs. C’est un fait, des bus en piteux état continuent de rouler alors qu’ils sont tout juste bons pour la fourrière. Ces derniers qui présentent des défaillances mécaniques répétées, sont un danger réel. Les statistiques sur les accidents de la route sont là pour le confirmer.

Samia D.