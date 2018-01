Chlef : Mise en service d’un incinérateur industriel

Un incinérateur des déchets industriels a récemment été mis en service au niveau de la zone industrielle de Oued Sly (wilaya de Chlef), dans le cadre d’un investissement privé de l’entreprise "Green Sky", spécialisée dans ce domaine, a-t-on appris, mardi, du directeur de cette entreprise.

La capacité de traitement de cet incinérateur est estimée entre 2.500 et 3.000 tonnes annuellement, a indiqué à l’APS Hanafi Walid, en marge de la 2ème édition du Salon international de recyclage et traitement de déchets "Recycling Expo", ouvert lundi au Centre des conventions à Oran. Quelque 800 tonnes de déchets industriels provenant des usines et des entreprises industrielles de différentes régions du pays ont été incinérées au cours du dernier semestre de l’année 2017, a souligné le même responsable, notant que les déchets industriels des catégories S (spéciaux) et SD (spéciaux dangereux) sont transformés en gaz dépourvus de particules chimiques.

Le projet de l’incinérateur, implanté sur une superficie de 6.000 m2, a permis la création de 35 emplois dans une première phase. La croissance de l’activité permettra d’atteindre un nombre de 60 emplois à court terme, a expliqué le même responsable, qui a relevé que le coût d’investissement de ce projet s'élevait à plus de 500 millions DA.

Le développement de ce projet passera, par ailleurs, par la mise en place d’un deuxième incinérateur d’une capacité de traitement de 5.000 tonnes par an, pour atteindre une capacité globale de traitement de l’ordre de 9.000 tonnes par an, soutient le directeur de "Green Sky". Le même responsable a annoncé que des pourparlers ont été engagés avec le groupe Sonatrach pour la mise en place d’une station de traitement des déchets pétroliers au niveau de la zone pétrolière de Hassi Messaoud, qui prendra en charge entre 8.000 et 10.000 tonnes de déchets pétroliers par années. (APS)