Enfants nés sous « X » : Un problème dramatique

Le phénomène des enfants nés sous «x» est d’ordre moral. La société civile, l’élite, les hommes politiques sont appelés à trouver une solution à cette situation dramatique, estime le Conseil des droits de l’homme qui interpelle le Président de la République sur la question.

«Le rapport de la Commission des Droits de l’enfant, de la femme et des personnes en situation de précarité au sein du Conseil national des Droits de l’Homme est fin prêt», a annoncé Mme Fafa Benzerrouki, présidente dudit Conseil sur les ondes de la Chaine 2 de la Radio algérienne, ajoutant qu'elle s’apprête à le transmettre, très prochainement, au Président Abdelaziz Bouteflika afin de le sensibiliser sur «la situation imposées à des petits enfants dont les géniteurs refusent de reconnaître la paternité».

Si la justice impose désormais à des papas mariés mais suspicieux de se soumettre à des analyses d’ADN afin de confirmer ou d’infirmer leur paternité vis-à-vis d’un enfant, cela n’est pas le cas, signale la présidente du Conseil, pour ceux dont le mariage n’a pas été transcrit auprès de l’Etat civil.

Cette situation, explique

Mme Benzerrouki, a donné lieu à la naissance de 3.000 enfants nés sous «X» en 2016. Le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme estime que 1273 enfants né sous «X» se trouvent actuellement dans les 53 centres de prise en charge consacrés à cette catégorie et que 362 femmes célibataires ont décidé de garder leurs enfants en 2016. D’autres sont adoptés au titre de la Kafala. «Cet état de fait inquiétant pousse la Commission des Droits de l’enfant, de la femme et des personnes en situation de précarité d’interpeler le chef de l'Etat », dit-elle. Et d’ajouter «il faut en effet, savoir qu’un enfant né sous «X» n’a le droit d’une reconnaissance de filiation que si les parents sont mariés.



« Le test ADN doit être obligatoire, et non aléatoire »



Le 27 février 2005, le Président de la République a pris une ordonnance modifiant le Code de la famille dans l’article 40, alinéa 1 qui stipule que «le juge peut recourir au moyen de preuve scientifique en matière de filiation». Cette preuve est le test ADN dont la fiabilité est de 99,99%. Donc, le problème ne se pose pas dans le contenu du texte mais dans son application.

Cet article dans l’aspect des magistrats n’est pas obligatoire mais aléatoire car d’après la syntaxe de l’article, notamment les termes «peut recourir», cela ne les oblige pas à ordonner le test ADN. Ce que revendiquent, avocats et associations défendant les droits des enfants, c’est le changement de cette syntaxe. Au lieu de «peut recourir», le juge «doit y recourir à chaque fois qu’une question d’une filiation se pose à son niveau». Ainsi, le géniteur doit reconnaître la filiation. Il est obligé, sans être forcé de reconnaître la paternité, car il y a une différence.

La filiation permet simplement au géniteur de donner une filiation à l’enfant mais pas la paternité parce qu’il n’est pas le mari de la mère de l’enfant. Ce n’est pas la même obligation. Il n’est pas inscrit «au droit d’un père», affirme Me Benbraham. «En termes de loi, je préconise de nouveaux textes du droit de la famille qui donneraient des prérogatives élargies au procureurs, aux juges d’instruction et juges des référés, afin de pouvoir prendre des mesures urgentes dès la naissance de l’enfant pour faire venir le géniteur afin de comparer son ADN. Si ce test est établi, l’enfant doit avoir une filiation d’office enregistrée. Par ailleurs, le géniteur, n’aura pas à subir des obligations paternelles, sauf s’il le souhaite. Ainsi, nous réglons la filiation de l’enfant dès sa naissance», ajoute l’avocate.



Des lacunes empêchent l’application de la loi



Il faut préciser en effet que pour ce qui est de la filiation des enfants nés hors mariage, notamment concernant le recours à l'expertise scientifique, les magistrats sont confrontés aux lacunes enregistrées dans les textes algériens. En effet, le législateur algérien a consacré seulement sept articles du Code de la famille à l'établissement de la filiation des enfants nés hors mariage, contrairement aux autres législations arabes, dont celle marocaine qui y a consacré 20 articles. En se référant à l'actuelle législation, «la loi contient des lacunes en matière de règlement des litiges liés à l'établissement de la filiation», nous dira Me Abdouche, avocat à la Cour d’Alger. Il précise que «cette situation a fait que l'intervention de la Cour suprême est de plus en plus difficile lorsqu'il s'agit de procéder à une interprétation des articles y afférents».

Selon l'article 40 du Code de la famille, «la filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation». En se référant à cet article qui est «clair», le juge n'est pas en mesure de recourir à l'expertise scientifique (test ADN) dans le cas où la mère réclame l'établissement de la filiation de son enfant. Par ailleurs, le juge pourra recourir à ces tests quand le père refuse de reconnaître l'enfant, a-t-il ajouté.

Le rapport d'expertise «n'est pas contraignant et ne peut être pris en considération même s'il est positif, du moment qu'il s'agit d'une relation illégitime», a poursuivi l’avocat, rappelant que dans d'autres pays arabes, ce rapport fait office de preuve même dans ce cas. Concernant les cas de viol, Me Abdouche a rappelé que «la victime est en droit d'introduire une action en justice pour établir la filiation dans le cas où le mis en cause a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, et ce dans les délais fixés par la loi, soit six mois après l'établissement des faits».

Les hommes de loi, les associations, tout comme les hommes de culte affirment que «les textes religieux sont en conformité avec la science», alors pourquoi ne pas légiférer dans ce sens ? Pourquoi les mécanismes d’application des textes réglementaires pour la protection des enfants nés sous «X» n’existent pas ? Pourquoi les magistrats et les tribunaux ne disposent pas des outils leur permettant d’appliquer les lois de manière correcte ?



Trouver des solutions



Ce sont à ces questions que la Commission des Droits de l’enfant, de la femme et des personnes en situation de précarité au sein du Conseil national des Droits de l’Homme essaye de trouver des réponses a travers les propositions émises dans le rapport qui sera soumis au Président de la République. Rappelons que le CNDH institué en application des dispositions de la Constitution amendée de février 2016, constitue un trait d'union entre la société civile et le gouvernement. Les doléances parvenues au Conseil sont transmises aux secteurs concernées. Le CNDH a pour missions la surveillance, l'alerte précoce et l'évaluation en matière des droits de l'homme ainsi que l'enquête sur d'éventuelles violations des droits de l'homme et leur signalement aux autorités compétentes. Il formule des propositions et des solutions.

Le Conseil effectue également des visites d'inspection inopinées dans les différents établissements de détention et ceux destinés aux personnes aux besoins spécifiques. Il assure dans le cadre de ses missions la médiation afin d'améliorer la relation entre les administrations publiques et le citoyen. Outre le rapport annuel adressé au Président de la République, le CNDH contribue aussi à l'élaboration de rapports présentés périodiquement par l'Algérie devant les mécanismes et instances des Nations Unies et institutions régionales.

Le CNDH qui remplace l'Observatoire national des Droits de l'Homme et la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH), est composé de 38 membres dont quatre sont choisis par le Président de la République, deux par le président du Conseil de la Nation et deux par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN). Le reste des membres étant choisis parmi les représentants de la société civile, du mouvement associatif, des organisations professionnelles et syndicales, pour leur compétence, leur intégrité et leurs expériences en matière de droits de l'Homme.

Farida Larbi