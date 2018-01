Hôpital psychiatrique et polycliniques : Levée du gel des projets

Le gel a été levé sur cinq projets de réalisation d’un hôpital psychiatrique de 120 lits à Maghnia et de quatre polycliniques à travers la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris hier auprès de la direction de la santé et de la population. Suite à la décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, portant levée du gel concernant les projets du secteur de la santé, la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Tlemcen entend entreprendre la réalisation d’un hôpital psychiatrique de 120 lits à Maghnia et quatre polycliniques réparties à travers le territoire de la wilaya, a-t-on indiqué.

Le futur hôpital permettra la prise en charge des patients souffrant de troubles psychiatriques au lieu de les transférer aux wilayas voisines, a-t-on souligné, faisant savoir que les quatre polycliniques renforceront la couverture sanitaire à travers la wilaya de Tlemcen tout en améliorant la santé de proximité.

Deux de ces polycliniques seront implantées dans les nouvelles cités d’habitation du Grand Tlemcen, à savoir Oudjlida et Boudjlida, où l’ancienne salle de soins n’arrive plus à subvenir aux besoins de la population en matière de couverture sanitaire. Les deux autres seront réalisées à Amieur, une commune relevant de la daïra de Chetouane, et à Souahlia, dans la daïra de Ghazaouet. (APS)