Campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole

Pas moins de 36.431 enfants ont été vaccinés, entre le 21 décembre 2017 et le 7 janvier 2018, au niveau de la wilaya de Tlemcen, dans le cadre de la campagne de lutte contre la rougeole et la rubéole initiée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a-t-on appris hier auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP). Sur un total de 159.679 élèves âgés entre six et quatorze ans, ciblés par cette opération qui s’est déroulée quotidiennement de neuf heures à seize heures durant les vacances scolaires d’hiver, 36.431 enfants ont été vaccinés, soit un taux de 23,01%, a indiqué la chargée de communication à la DSP, faisant savoir que la campagne a été prorogée, à compter du 8 janvier, jusqu’à nouvel ordre conformément à la note ministérielle. Cette action a été lancée, le 21 janvier dernier à travers les établissements publics de santé de proximité (EPSP) de la wilaya, à savoir 146 salles de soins et 40 polycliniques réparties sur 53 communes et 20 circonscriptions administratives, où toutes les conditions ont été réunies pour assurer le bon déroulement de la campagne, a-t-on souligné. Des équipes médicales ont été renforcées pour aider les staffs des services de santé scolaire qui supervisent les polycliniques et salles de soins, soit au total 185 médecins et 188 agents de vaccination, ajoute-t-on, faisant savoir que des dépliants ont été diffusés à l’intention du grand public, aux côtés de l’organisation de sessions radiophoniques de sensibilisation au niveau de la radio de Tlemcen.

S’agissant de la prorogation de cette campagne, elle se déroulera, quotidiennement au niveau des polycliniques de la wilaya qui effectueront les actes de vaccination des enfants non encore touchés, a-t-on indiqué, rappelant le programme national d’élimination de ces pathologies. (APS)