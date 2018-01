Mouvement de protestation des médecins résidents : Une marche organisée à Oran

Plusieurs centaines de médecins ont marché hier à Oran brandissant des pancartes et des banderoles reprenant leurs principales revendications. Il s’agit de la plus importante marche organisée par les médecins résidents depuis le début de leur mouvement de protestation et à laquelle ont participé des représentants de la corporation de toutes les wilayas. Les protestataires ont commencé leur action par un grand rassemblement qui s’est tenu au Centre hospitalo-universitaire d’Oran avant de sillonner plusieurs artères et quartiers de la ville dont le boulevard Mohamed-Benabderrezak. Lors de cette marche qui, soulignons-le, n’a connu aucun incident ou dérapage et à laquelle a appelé le collectif autonome des médecins résidents, les manifestants ont réaffirmé leur attachement à l’ensemble des points contenus dans la plateforme de revendications et qu’ils jugent «légitimes».

Amel S.