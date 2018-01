Grippe saisonnière : décès de Neuf personnes

Neuf personnes sont décédées des suites de complications de la grippe saisonnière, selon un bilan fourni hier par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, établi sur la base des informations du réseau de surveillance de la grippe saisonnière. «Les neuf personnes décédées étaient soit des femmes enceintes soit majoritairement des personnes souffrant d'une maladie chronique et aucune n'avait été vaccinée contre la grippe saisonnière», précise-t-on de même source. Le ministère de la Santé relève que depuis le début de l'actuelle saison grippale, il a été enregistré «23 cas de grippe saisonnière de forme compliquée ayant entraîné 9 décès». Il a rappelé que «le moyen le plus efficace de se protéger de la grippe saisonnière et de ses complications est la vaccination qui est fortement recommandée pour les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes souffrant d'une maladie chronique quel que soit leur âge». «Cette vaccination est d'autant plus importante que le pic saisonnier de la grippe n'est pas encore atteint», a averti le ministère de la Santé, assurant que le vaccin contre la grippe «est disponible dans les structures sanitaires de proximité et en pharmacie où il est remboursé par la sécurité sociale». Il a rappelé, en outre, qu'il est «possible de réduire ou de freiner la propagation de la grippe en prenant certaines précautions, telles que se laver souvent les mains au savon liquide, le lavage des mains étant un excellent moyen d'éviter d'être contaminé et de contaminer les autres, utiliser des papiers-mouchoirs et les jeter dans une poubelle immédiatement après s'en être servi ou encore tousser ou éternuer contre le creux du coude et non dans la main». Le ministère de la Santé a indiqué concernant la grippe saisonnière avoir «réactivé fin novembre 2017 le dispositif d'alerte et de prise en charge et rappelé aux personnels de santé les mesures de vigilance». (APS)