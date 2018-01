Grève des paramédicaux : Le dialogue avec le ministère reste ouvert

Le dialogue reste «ouvert et permanent» avec le Syndicat des paramédicaux, pour trouver «des solutions idoines» aux différentes revendications à l'origine de la grève entamée lundi dernier dans les différents établissements, a affirmé hier le coordinateur de la commission du dialogue et des partenaires sociaux au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Salim Belkessam.

Le ministère de la Santé «est disposé à trouver des solutions aux revendications socioprofessionnelles soulevées à la faveur d'un dialogue responsable et constructif», a déclaré M. Belkessam à l'APS, rappelant qu'il a été annoncé lors de la rencontre tenue, dimanche dernier, entre la tutelle et le syndicat qu'«une séance de travail sera incessamment tenue au profit des paramédicaux pour discuter du système LMD (Licence-master-doctorat)». Concernant la revendication relative aux désignations aux postes supérieurs, le ministère a décidé «d'envoyer une instruction à tous les directeurs des établissements de santé pour permettre aux paramédicaux de bénéficier de ces postes, y compris le poste de sous-directeur chargé des activités paramédicales au niveau des Centres hospitaliers universitaires (CHU)», a-t-il fait savoir. Pour ce qui est de la promotion du dialogue social, il a fait savoir qu'une «instruction sera adressée à tous les directeurs de la santé pour la tenue de réunions périodiques présidées par le directeur de la santé avec les directeurs des différents établissements de santé, les représentants des bureaux de wilayas des syndicats du secteur de la santé à travers le territoire national», indiquant que le ministère de la Santé «résoudra les problèmes locaux auxquels font face les agents paramédicaux dans certaines wilayas du pays».

M. Belkessam a mis l'accent sur la nécessité de «poursuivre le dialogue constructif et responsable jusqu'à trouver des solutions idoines aux revendications du syndicat des paramédicaux».

Le syndicat des paramédicaux a soumis au ministère de tutelle «plusieurs revendications socioprofessionnelles, dont la nécessité de traiter le parcours professionnel des paramédicaux, de bénéficier du système LMD et des primes d'encadrement et de documentation, d'assurer la sécurité au sein des hôpitaux, le droit de promotion aux assistants médicaux, de former un nombre suffisant de paramédicaux et de recruter des infirmiers diplômés», a indiqué le Secrétaire général de la section du CHU Mustapha-Pacha, Ryadh Raouchich. (APS)