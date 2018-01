Réhabilitation du vieux bâti : une capitale plus belle

Alger la Blanche, ou comme on aime l’appeler «El-Bahdja», est connue par la diversité de l’architecture de ses immeubles. Une architecture turque dans La Casbah, et une touche européenne dans la plupart des bâtis de la ville, dont plusieurs datent du 19e et 20e siècles. Au fil des années, ces immeubles ont vu leur état se détériorer. Pour leur redonner une seconde vie, et conserver la mémoire de la ville, les pouvoirs publics ont lancé, depuis 2014, un vaste programme de réhabilitation qui a concerné 3.908 vieilles bâtisses à Alger. Dotées d’une enveloppe budgétaire de 30 milliards de DA, les opérations de rénovation du vieux bâti ont permis la création de plus de 10.000 emplois, dont 280 architectes et ingénieurs. Ces derniers ont bénéficié, sur les chantiers de rénovation, de formation sur le terrain concernant les procédés de rénovation du vieux bâti, grâce à la participation d’entrepreneurs étrangers et d’un bureau d’études spécialisé dans le domaine. Outre les entreprises algériennes, certains chantiers sont pris en charge par des opérateurs espagnol et italien, pour déployer leur savoir-faire et leur expérience dans la rénovation urbaine et la réhabilitation d’immeubles vieux de plusieurs siècles. Au total, 314 entreprises, dont une cinquantaine de microentreprises et 83 bureaux d’études, participent aux travaux de rénovation. Actuellement, il ne reste qu’une seule entreprise étrangère (portugaise) qui active au niveau du boulevard Zighoud-Youcef et de la rue Asselah-Hocine, au cœur de la capitale. Selon Mohamed Maâchouk, conseiller auprès de la commission de wilaya chargée du réaménagement et de l’embellissement de la capitale, la wilaya a œuvré à la création de spécialités liées à la rénovation du vieux bâti au niveau des centres de formation professionnelle et des instituts, afin de renoncer au recours à l’expertise étrangère.



Redonner au vieux bâti son cachet initial



À l’intérieur des bâtiments, il s’agit de consolider escaliers et rampes d’escaliers, souvent en bois, ainsi que la rénovation des ascenseurs. La rénovation consiste aussi à refaire les façades, ainsi que l’étanchéité et la toiture, tout en procurant un soin particulier aux balcons, ornés de gorgones, sirènes et autres motifs décoratifs. Dans la wilaya d’Alger, 120.000 vieilles bâtisses, dont certaines construites depuis trois siècles, sont sur le point de subir une opération de diagnostic pour être expertisées. L’opération de restauration concerne également les cités construites dans les années 1970-80, à l’instar des cités de Bab-Ezzouar, Bachdjerrah, Bourouba et bien d’autres qui nécessitent, notamment un embellissement des façades. L’opération de rénovation a débuté au niveau des bâtisses situées à l’entrée ouest de la wilaya et la façade maritime d’Alger, notamment les immeubles des rues Larbi-Ben-Mhidi, Didouche-Mourad, Mohammed-V et Colonel Amirouche, avant d’être élargie aux autres cités de la wilaya. La majorité des cités qui datent de l’époque coloniale nécessitent de légers travaux de rénovation au niveau des façades, tels que le retrait des paraboles individuelles et le déplacement des climatiseurs. «Des paraboles collectives ont été installées au niveau des immeubles», a fait savoir le même responsable. La réparation des ascenseurs de tous les immeubles d’Alger est également au programme de la restauration des vieilles bâtisses. En effet, plus de 780 ascenseurs en panne ont été réparés, et 280 autres sont en cours de réparation. Ces travaux de réhabilitation sont accompagnés par d’autres actions, comme le réaménagement des trottoirs et la remise au point de l’éclairage public, pour une enveloppe financière de 1,393 milliard de DA, afin de transformer Alger en une capitale de statut méditerranéen. Salima Ettouahria