Communauté algérienne à l’étranger : Les modalités d’acquisition de logement en Algérie fixées

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a, désormais, fixé les modalités d’acquisition de logement promotionnel public (LPP) en Algérie pour les membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, dans le cadre des mesures prises par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans une note d’information adressée à la communauté algérienne, le ministère a expliqué que ces logements sont destinés aux acquéreurs non résidents (en Algérie) qui ne possèdent pas ou n’ont pas possédé en qualité de propriétaires, ni eux ni leur conjoint, sur le territoire national, un bien à usage d’habitation, à l’exception d’un logement de type F1, un lot de terrain à bâtir et qui n’ont pas bénéficié d’une aide financière de l’État pour l’acquisition ou la construction d’un logement.

Le dossier de demande d’acquisition d’un logement promotionnel public devra être transmis par le postulant à l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).

Le postulant devra constituer un dossier comprenant une demande d’achat du logement, une copie de la pièce d’identité nationale, un certificat de résidence à l’étranger et une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et légalisée au niveau du consulat du pays de résidence, attestant qu’il n’a pas bénéficié, ni lui ni son conjoint, d’un logement public, d’un lot de terrain ou d’une aide financière de l’État pour l’acquisition d’un logement ou dans le cadre de l’auto-construction d’un logement.

La note d’information, qui doit connaître dans les prochains jours une large diffusion en direction des membres de la communauté, indique que l’inscription préliminaire du demandeur doit s’effectuer en ligne, à l’issue de laquelle un récépissé de dépôt lui sera délivré avec un numéro d’enregistrement et un mot de passe pour le suivi et l’aboutissement de sa demande. Le demandeur du LPP aura la possibilité de choisir son logement entre le F3 de 80 m2, le F4 de 100 m2 et le F5 de 120 m2, avec une tolérance de plus ou moins de 5%.

En matière d’organisation fonctionnelle de ces logements, leur orientation doit assurer, précise-t-on, l’ensoleillement du séjour, de la cuisine et en partie des chambres, dont la surface minimale de ces dernières est de 12 m2. Pour le prix des logements, le ministère précise que la détermination du coût du LPP s’effectuera conformément à l’arrêté interministériel du 11 septembre 2016 portant sur les modalités de calcul du prix de cession, publié sur le Journal officiel no 62 du 23 octobre 2016, qui définit les indicateurs référentiels pour le calcul du prix, sans pour autant avancer un montant précis.(APS)