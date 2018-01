Logement promotionnel aidé : Les inscriptions au niveau des communes

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé, hier à Alger, que les inscriptions à la formule Logement promotionnel aidé (LPA) se feront au niveau des communes.

Les inscriptions à la formule LPA se feront au niveau local, «le président de l’Assemblée populaire communale étant le mieux placé pour connaître la situation de ses administrés», a affirmé M. Temmar, en réponse aux préoccupations des députés, lors d’une réunion avec la commission finances et budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée au débat autour du projet de règlement budgétaire de 2015.

Cette formule focalise sur l’organisation de l’aspect financier afin de préserver les ressources financières à travers le flux des fonds par la Caisse nationale du logement (CNL) pour assurer la poursuite des opérations de réalisation.

Le ministre a souligné que cette formule est le résultat d’une révision de plusieurs programmes «éparpillés» depuis des années, qui ont été, a-t-il dit, recyclés et regroupés en un programme comprenant 70.000 unités. L’instruction sera adressée aux wilayas, au cours de cette semaine, a indiqué le ministre, relevant que les wilayas avaient transmis au ministère de tutelle les plans cadastraux, exception faite de la wilaya de Tizi Ouzou qui connaît des problèmes avec les propriétaires privés. Le secteur ne va pas recourir aux terrains agricoles pour couvrir le foncier nécessaire à la réalisation de cette formule. Dans le grand Sud, des agglomérations de logements individuels seront réalisées suivant la nature de chaque région, en laissant le choix au responsable local pour l’aspect externe et au bénéficiaire pour l’aménagement interne. Pour ce qui est de la formule Logement locatif promotionnel, le ministre a fait état du lancement, dans les prochaines semaines, de l’opération-pilote.

Le ministre a indiqué que cette opération est désormais devenue une exigence pour la gestion du dossier de logement, au vu du changement dans la situation financière du pays.

Selon M. Temmar, le loyer mensuel sera abordable et adapté en fonction des capacités de chaque citoyen, de même qu’il sera pris en considération la nature de chaque région. «Il n’existe pas de solution à la crise du logement en 2018, nous devons œuvrer à la gestion du dossier en vue de rattraper le retard et satisfaire, dans une large mesure, la demande», a poursuivi M. Temmar, qui a souligné que le secteur œuvrait à éradiquer 80% des problèmes avant la lancement des projets. Cette formule permettra aux citoyens de changer de wilaya, en toute liberté, de changer le type de logements en passant de 2 pièces jusqu’à 5 pièces, et ce en fonction du nombre des membres de la famille.

Parallèlement, elle permettra de créer un marché de l’immobilier locatif, selon le ministre, qui a affirmé que le secteur soutiendra ce mode, en ce sens que d’autres réunions seront tenues en vue d’apporter de plus amples éclaircissements sur formule Logement locatif promotionnel. (APS)

Logement promotionnel public

Les cadres percevant plus de 20 millions de centimes peuvent y souscrire



Le ministre a annoncé que les cadres percevant un salaire mensuel supérieur à 200.000 DA (20 millions de centimes) peuvent souscrire à la formule du Logement promotionnel public (LPP). Le plafond de salaire pour pouvoir bénéficier du Logement promotionnel public (LPP) sera supprimé afin de permettre à un grand nombre de cadres de souscrire à cette formule, a précisé M. Temmar, lors de sa réunion avec la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée à l’examen du projet de loi portant règlement budgétaire de 2015. Cette décision intervient en réponse aux nombreuses demandes adressées au secteur par des cadres ne remplissant pas les conditions légales fixées dans les autres formules. Créée en 2013, la formule LPP concernait les citoyens percevant un salaire oscillant entre 108.000 DA et 216.000 DA. (APS)