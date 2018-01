Célébration de Yennayer : UNE FêTE SéCULAIRE

Plusieurs wilayas du pays ont déjà entamé leurs programmes de festivités pour célébrer comme il se doit Yennayer.

Des conférences, des événements culturels et des expositions d’artisanat sont les quelques points inscrits aux programmes animés,

aussi par les directions de la culture que par les associations locales, afin de conférer à cet événement sa pleine dimension.

éducation nationale

Amazighité, notre identité consolidée

Mme Benghebrit : « l’enseignement du l’amazigh sera élargi à une dizaine de wilayas et renforcé dans les 38 autres où il existe déjà. »

«Le nombre de classes ouvertes pour l’enseignement de la langue amazigh dans chaque wilaya, sera intégré dans les critères d’évaluation de la performance des directeurs de l’éducation c’est entre autres, l’objectif assigné par le ministère de l’Education nationale à la promotion de tamazigh», a affirmé hier, Mme Nouria Benghebrit lors de son passage sur les ondes de la Chaîne III.

Soulignant l’intérêt accordé par le gouvernement à la question de l’amazighité, la ministre a précisé que deux importantes actions vont être menées par son département pour la promotion de la langue Tamazight.

«L’enseignement du tamazigh sera élargi à une dizaine de nouvelles wilayas et sera, en parallèle, renforcé au niveau des 38 autres où il existe déjà» a indiqué la ministre, précisant que cette décision a été arrêtée par le conseil interministériel réuni, lundi, sous la présidence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

Dans ce contexte, Mme Benghebrit a fait savoir que lors de cette réunion d’importantes décisions ayant trait à la promotion de Tamazigh ont été prises. «Parmi ces décisions, le conseil a donné son accord pour l’ouverture de 300 nouveaux postes d’enseignants spécialisés en langue tamazight en prévision de la prochaine rentrée scolaire» a-t-elle annoncé.

Dans son intervention, la ministre a rappelé la volonté politique de donner la place qu’il faut à la langue Amazigh par l’instauration de plusieurs mesures concrètes visant, notamment sa promotion et sa généralisation à travers le territoire national.

Dans ce sillage, la première responsable du secteur de l’éducation a évoqué la mission que doivent accomplir les experts, les scientifiques et les académiciens en vue de donner leur place aux différentes cultures, (la graphie tifinagh pour le targui, latine pour la Kabylie et arabe pour le M’Zab et les Aurès).

Mme Benghebrit a, également, rappelé le rôle de l’école qui constitue le vecteur de l’affirmation de l’identité algérienne et de la consolidation de l’unité de la nation, soulignant que le tamazigh au même titre que l’arabe et l’islam font partie du socle identitaire des algériens.

Dans le sillage, la ministre a indiqué que le contenu du nouveau manuel d’enseignement de tamazight publié, cette année, en trois graphies pourra répondre à la variété et à la multiplicité de l’usage linguistique de cette langue.

Outre l’introduction de textes tamazight algériens dans les anthologies scolaires et littéraires Mme Benghebrit a aussi, évoqué l’intégration de la fête de Yennayer dans le manuel scolaire depuis son institutionnalisation en 2016. «Que ce soit au niveau de la langue, de la culture ou du patrimoine amazigh, nous avons intégré ces trois éléments au niveau de l’enseignement, de la formation et dans l’aspect festif» a-t-elle soutenu, précisant qu’à la prochaine rentrée scolaire, l’amélioration de la didactique de l’enseignement des langues arabe, tamazight et étrangère, sera prise en compte.

La ministre a, par ailleurs, évoqué les sujets d’actualité du secteur, rappelant la décision du président de la République sur le dégel des projets du secteur de l'Education concernant la réalisation des écoles primaires et de plusieurs CEM et lycées.

S’agissant des relations de son département avec les partenaires sociaux, Mme Benghebrit a fait part d’un climat serein, en dépit, de certains conflits d'ordre relationnel enregistrés dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Blida, en appelant les acteurs à favoriser l’alternative du dialogue pour l’intérêt de nos enfants.

Kamélia Hadjib

La journée de vendredi chômée et payée

La journée du vendredi 12 janvier, coïncidant avec la célébration de Yennayer, sera chômée et payée pour l`ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics ainsi que les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris ceux payés à l`heure ou à la journée, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. «En application de la décision du Président de la République, rapportée par le communiqué du Conseil des ministres du 27 décembre 2017, la journée du vendredi 12 janvier 2018, concordant avec la célébration de Yennayer, et chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics, ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée», a précisé la même source. «Toutefois les instituions, administrations, établissements, organismes offices et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté», a ajouté la même source.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait annoncé, mercredi 27 décembre 2017 lors de la réunion du Conseil des ministres, sa décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018. (APS)



Sétif

un socle du patrimoine

Dans la wilaya de Sétif, la célébration de Yennayer, premier jour du calendrier agraire utilisé depuis l’antiquité par les populations berbères à travers l’Afrique du Nord, n’en sera cette année que plus éclatante au lendemain de la décision historique du Président Abdelaziz Bouteflika de décréter cette journée du nouvel an amazigh qui correspond au 12 janvier de chaque année, journée chômée et payée.

Une décision historique en effet qui vient consolider toutes celles qui ont été déjà prises au titre de la consolidation de notre identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazigh et conforter ainsi l’unité et la stabilité nationale.

La nouvelle n’a pas été sans être accueillie, dans les villes et les campagnes, partout à travers monts et montagne par un profond sentiment de satisfaction des populations de cette wilaya.

Un sentiment d’autant plus fort et partagé qu’il sera marquée cette année, par un imposant programme d’activités qui consacreront dans toutes ces communes mais également au niveau du chef lieu de cette wilaya, la juste dimension de cette grande «fête unificatrice» et permettre ainsi à toutes ces populations, de Guenzet à Hamma Boutaleb en passant par Beni Ourtilène, Bouandas, Beni Azziz et Sétif de se rassembler autour d’un patrimoine aussi riche et donner ainsi plus de sens à la stabilité et l’unité nationale.

Aussi, Yennayer n’en sera alors que plus beau dans sa sublime convivialité familiale et sa symbolique de paix et de prospérité autant sur les hauteurs de Ath Yala, qui ont enfanté tant d’hommes et de femmes dont l’œuvre héroïque soulève encore les pages glorieuses du mouvement national, qu’au pays de Cheikh el Fodhil, berceau de notre culture ou à Sétif creuset de la résistance que voila alors fêtant dans le même élan Yennayer et s’en enorgueillir. Dans toutes ces contrées montagneuses du nord et du sud de la wilaya, Yennayer continuera d’être un moment fort de convivialité familiale se forgeant dans la joie et l’unité d’un repas frugal relevé par des plats traditionnel berkoukes des boulettes de farines cuites dans un bouillon léger, tikerbabine, tighrifine, les beignets ou les galettes aux œufs sans oublier le succulent couscous que les vieilles préparent depuis la veille déjà avec beaucoup d’amour et de sensibilité avec de la viande de mouton ou du coq que l’on aura égorgé à l’occasion pour réunir toute la famille et faire alors qu’un tel moment soit aussi l’occasion de se souhaiter les vœux de prospérité. Dans d’autres localités, d’autres rites comme la distribution de friandises aux enfants (fruits secs, figues, noix et dattes) seront distribués aux enfants dont les plus petits avaient droit à leur première coupe de cheveux ou une cérémonie de henné bien méritée. De merveilleux moments que les plus âgés mettront à profit pour raconter aux jeunes générations l’histoire de leurs aînés et la grande victoire de Chachnag.

Autant de cérémonies qui seront consolidée cette année dans cet enthousiasme partagé, par d’importants programmes d’activités diverses initiées par la direction de wilaya de la jeunesse et des sports et le musée public national de Sétif. Si dans ce contexte le premier secteur agissant en coordination avec l’ODEJ et les ligues des activités culturelles et scientifiques couvrira cet évènement par des conférences, expositions, galas artistiques et pièces théâtrales en langue amazigh à la maison de la culture Houari-Boumediene et bien des communes de cette wilaya qui sera également l’invitée de celle de Tizi Ouzou pour s’y produire sur plusieurs facettes de notre patrimoine, le musée n’en sera pas moins présent avec un riche programme qui s’étalera du 9 au 16 de ce mois au titre de la première édition du patrimoine culturel amazigh.

F. Zoghbi

BéJAïA

Une valeur identitaire forte



Le nouvel an amazigh 2968, fête de Yennayer qui coïncide avec le 12 janvier 2018, constitue l’événement majeur des populations de la Soummam dans la wilaya de Bejaia. Une semaine culturelle, comportant un riche programme d’activités a été organisée du 6 au 12 janvier courant à travers l’ensemble des localités de la wilaya. Au chef-lieu de la wilaya l’Association culturelle et artisanale Afniq (coffre traditionnel kabyle utilisé pour les trousseaux de mariées) a concocté un programme riche et varié. Placé sous le slogan «Yennayer fête nord-africaine» cette deuxième édition de la caravane culturelle spécial Yennayer a débuté samedi par la cérémonie d’ouverture marquée par une animation artistique de la troupe folklorique Idhabalen et d’une exposition où sont exposés des habits traditionnels (burnous, robe kabyle, Amendil et kachabia), des bijoux kabyles argentés, les tableaux de peinture, des objets de sculpture, la poterie, la tannerie, le tissage, les gâteaux, des produits de terroir comme le miel, la figue, les dattes.

D’autres activités artistiques et théâtrales sont prévues au programme avec des conférences débats, tables rondes animées par des professeurs et chercheurs en langue tamazight, des projections de films, des défilés de modes avec habit traditionnel et des spectacles de rue. Les organisateurs ont convié à cette manifestation de grande envergure plusieurs associations culturelles issues d’une vingtaine de wilayas et des associations étrangères venues de Tunis, Maroc, Lybie et de l’Egypte. Par ailleurs un grand couscous spécial Yennayer «Imensi Yennayer» sera organisé sur l’esplanade de la maison de la culture jeudi à 18 heures. Ainsi, Yennayer 2968, aurait marqué l’événement important de ce début de l’année, un évènement placé dans sa grande dimension identitaire et culturelle savourait par la populations algérienne amazighe.

Mustapha Laouer





Mascara

Maintenir la tradition



Pour beaucoup de Mascaréens, la décision prise par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a été très bien accueillie.

Cette fête de Yennayer est entrée dans les mœurs de la région de Béni Chougrane et réjouit les ménages et plus particulièrement les enfants. Les commerces sont très achalandés en produits ayant un lien direct avec cette occasion : nougat du bled, noix, noisettes, pralinés mais aussi chocolats et fruits exotiques. Les figues séchées et enfarinées joliment étalées, les arachides, les amandes, les pistaches et les marrons séduisent aussi les clients pour faire plaisir aux enfants. Pendant la journée, l’on sert du cherchem, une bouillie de blé mélangée aux pois-chiches et les fèves bouillies à l’eau. Ces aliments, nous dit El hadja Mekkia de Tighennif, symbolisent la richesse, la fertilité et l’abondance.

L’on s’offre entre voisins des mets traditionnels comme le berkoukes aux abats de mouton.

A. Ghomchi