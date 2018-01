M. Pascal Gauvin, Managing Director IMEA : « Nous sommes confiants de notre succès »

El Moudjahid : Dans quel état d’esprit êtes-vous après l’ouverture officielle du Holiday Inn Alger, désormais un des fleurons de l’hôtellerie algérienne ?

Pascal Gauvin : Nous sommes très enthousiastes, car cette ouverture marque une étape importante pour nous. Il s’agit des débuts d’IHG et de Holiday Inn en Algérie. Nous sommes également très fiers d’être associés à un partenaire important tel que SARL Modern Towers, qui a construit un bâtiment emblématique dans la ville d’Alger. Ensemble, chacun dans le domaine le concernant, eux avec leur vision de développer le secteur de l’hôtellerie en Algérie, et nous avec notre marque préférée, notre programme de fidélité et nos systèmes de distribution ; nous sommes confiants de notre succès.



Comment envisagez-vous sa montée en puissance ?

L’Algérie est un des plus grands pays d’Afrique et compte une population importante. Elle jouit aussi d’une proximité avec l’Europe et d’une connectivité aérienne avec de nombreux pays… ce sont là autant d’atouts qui en font une destination attrayante pour les voyageurs d’affaires et de loisirs, et donc une demande importante pour les hôtels. Aussi, l’Algérie étant un nouveau marché pour IHG, l’ouverture du Holiday Inn Algiers-Cheraga Tower à l’ouest de la capitale Alger est une décision stratégique. Avec la faible pénétration actuelle des hôtels à enseigne internationale et une offre insuffisante de chambres d’hôtels, nous pensons qu’il existe un manque sur le marché de l’hôtellerie de moyenne gamme aux standards internationaux. Par conséquent, Holiday Inn est la marque qu’IHG considère idéale pour s’implanter dans le pays, surtout qu’elle permet de répondre aux voyageurs d’affaires et de loisirs, offrant un service convivial dans un hôtel de qualité et à un prix abordable.



Qu’est-ce qui caractérise l’esprit Holiday Inn et qui puisse faire la différence sur ce marché concurrentiel ?

Aujourd’hui, la famille Holiday Inn est l’une des marques les plus reconnues au monde. Nous sommes implantés dans 76 pays à travers le monde. Notre marque représente un service convivial dans un hôtel de qualité à un prix abordable, parce que nous croyons que le plaisir de voyager est pour tout le monde. Nos marques de fabrique sont :

- nos employés considèrent les clients comme des personnes ;

- nous avons mis au point un vaste programme de culture de la marque pour tous les employés afin de garantir aux clients le niveau de service auquel ils s’attendent ;

- nous offrons aux clients un accueil chaleureux, les aidons à se détendre, à se sentir à l’aise et à être eux-mêmes s’ils voyagent pour une réunion d’affaires ou avec leurs familles en vacances.

- conviviale et familiale ;

- premier à offrir le programme «Kids Stay & Eat Free» ;

- nous avons développé un menu nutritif pour les enfants dans nos hôtels au Moyen-Orient et en Afrique ,

- un hôtel abordable ,

- Holiday Inn accorde une grande importance pour les personnes voyageant pour affaires dans le monde entier.



Enseigne essentiellement affaires, vos hôtels au Moyen-Orient et en Afrique ciblent-ils les voyageurs d’affaires ou sont-ils à vocation plus de loisirs ?

Holiday Inn Alger-Cheraga Tower accueillera aussi bien les voyageurs d’affaires, que ceux de loisirs. Cependant, nous constatons actuellement un plus grand flux de voyageurs d’affaires. Nos propriétés à travers le monde s’adressent aux deux catégories de clients et à des prix abordables.



Quel véritable rôle peut-on reconnaître aux structures privées comme la vôtre, dans l’accompagnement en matière de promotion du tourisme qui représente une manne très importante pour l’économie de certains pays ?

Nous constatons que les voyageurs sont maintenant à la recherche d’expériences uniques et novatrices, qui ne sont pas aussi commercialisées, nous le constatons actuellement dans de nombreuses grandes villes. Dans la plupart des cas, les marchés émergents offrent des expériences fascinantes dans des cultures diverses et d’une beauté naturelle intacte qui est plus attrayante, non seulement pour les grands voyageurs, mais aussi pour ceux que recherchent l’aventure et/ou la nouveauté. L’industrie hôtelière permet aux publics du tourisme mondial de prendre conscience de l’existence de cultures uniques. De plus, l’industrie de l’hôtellerie stimule l’emploi en améliorant les compétences locales, grâce au savoir-faire d’une structure hôtelière internationale. C’est un grand plus pour l’économie. Chez IHG, nous facilitons ce processus, grâce à un programme appelé IHG Academy, qui nous permet de travailler avec les communautés et les institutions locales, pour former et perfectionner les talents locaux et les recruter pour élargir notre expérience.



Que diriez-vous pour aider à mieux faire connaître la destination Algérie ?

Nous nous concentrons sur le développement en Afrique du Nord, et particulièrement en Algérie, au regard des opportunités qu’offre le pays pour les voyages d’affaires et de loisirs. Nous communiquons avec un public international afin de l’informer de l’ouverture d’un nouveau Holiday Inn en Algérie. De plus, nous révélons à plus de 100 millions de membres du IHG Rewards et du Business Rewards Club, l’histoire de l’hospitalité algérienne. Ils auront un accès direct pour réserver au niveau de notre hôtel et visiter Alger.



Comment imaginez-vous Holiday Inn dans les années à venir, et, selon vous, le meilleur reste-t-il à venir ?

Nous sommes confiants de notre futur succès avec l’ouverture de cet hôtel, et nous espérons placer la barre haut pour l’industrie de l’hospitalité dans le pays.

Entretien réalisé par : F. B.

Bio express

Pascal Gauvin est Chief Operating Officer pour IHG en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique. Il est responsable des opérations et de la performance de plus de 124 hôtels et supervise le développement stratégique des plans d’IHG, y compris les 74 hôtels du pipeline de développement de la région. Le rôle qui a été dévolu est de maintenir et de favoriser les relations avec les propriétaires d’hôtels existants et nouveaux. Ce grand expert, dans le secteur de l’hôtellerie a débuté sa carrière au sein du département Food & Beverage. Il a occupé plusieurs postes de direction chez Accor et Hilton Hotels, avant de rejoindre IHG en 1993 en tant que responsable des aliments et boissons à l’InterContinental Hotel Paris. Il travaille chez IHG depuis presque 25 ans, et a occupé plusieurs postes de direction aux Philippines, en Malaisie, à Singapour, en Afrique, au Liban, au Qatar et aux Émirats arabes unis.



à retenir

IHG est un groupe international qui gère un large portefeuille de marques hôtelières, dont InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo, EVEN Hotels, HUALUXE Hotels and Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Holiday Inn Club Vacations, Holiday Inn Resort, Staybridge Suites et Candlewood Suites. IHG possède, gère, loue ou franchise plus de 5.200 hôtels représentant plus de 770.000 chambres dans près de 100 pays à travers le monde. Environ 1.500 hôtels des marques du groupe sont en cours de développement. IHG gère également IHG Rewards Club, le premier et plus important programme de fidélité hôtelier dans le monde, qui accueille plus de 100 millions de membres. InterContinental Hotels Group PLC, la holding commerciale du groupe, est une société basée au Royaume-Uni immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles. Les hôtels des marques d’IHG et les services fonctionnels du groupe emploient au total plus de 350.000 personnes dans le monde entier.