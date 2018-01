Ouverture officielle du Holiday Inn Alger-Chéraga Tower : Entrée… de qualité

La marque du groupe InterContinental (IHG) procèdera, cet après-midi, en présence du Managing Director IMEA (Inde- Moyen Orient – Afrique), M. Pascal Gauvin, et du Président du Goupe Ramdane, M. Omar Ramdane, et de nombreux invités de marque, à l’ouverture officielle d’un hôtel Holiday Inn Alger-Chéraga Tower de 243 chambres et suites modernes à Alger, en association avec le groupe algérien Ramdane.

En plus de ces 243 chambres et suites modernes et chics, l’hôtel dispose d’une panoplie d’autres services et commodités, dont un sauna et un hammam, deux piscines, ainsi qu’une offre de restauration, qui saura satisfaire les papilles de ses visiteurs.

Cet hôtel est conçu dans le respect de la philosophie de la marque Holiday Inn, traduisant l’engagement de la chaîne à offrir à sa clientèle des standards de qualité, dans un cadre lié à l’ambiance et la culture locale. Il a été conçu pour accueillir aussi bien une clientèle d’affaires, qu’une clientèle de loisirs. Toutes les chambres sont parfaitement équipées. L’hôtel est idéalement conçu pour accueillir des réunions, conférences, mariages et autres événements. Il peut accueillir des événements personnalisés et des réunions. Il sera développé par le Groupe Ramdane et géré par IHG. Situé à l’ouest de la ville d’Alger, il mesure 105 m de haut pour 25 étages, en plein cœur du dynamique quartier de Chéraga et de ses nombreux centres d’intérêt. Cet hôtel flambant neuf est un endroit idéal pour les visiteurs d’Alger, offrant une variété de paysages sur la Méditerranée et le parc Dounia. L’établissement offre également ressourcement et dépaysement, le temps d’un séjour de par son ambiance relaxante et incomparable, l’accès y est rapide, grâce à sa proximité de l’autoroute. Le personnel est impatient d’accueillir les premiers clients avec toutes les commodités et les services qu’ils sont en droit d’attendre de la marque Holiday Inn. C’est certainement l’occasion rêvée pour les voyageurs qui veulent découvrir l’Algérie. L’hôtel permettra d’offrir un hébergement standard de milieu de gamme pour les voyageurs d’affaires internationaux et locaux. Il fait partie, désormais, d’un ensemble plus vaste, en cours de développement dans la zone de Chéraga, en plein essor. Ce projet, mené par une filiale du Groupe Ramdane (Modern Towers), comprend à la fois des immeubles de bureaux et du résidentiel. Tout compte fait, Holiday Inn confirme, avec cette ouverture, la volonté du groupe IHG de développer et d’accroître sa visibilité au Maghreb et en Afrique, en particulier. Ainsi, l’ouverture de ce premier Holiday Inn en Algérie renforce la stratégie de développement du groupe IHG dans cette région du monde, qui offre de formidables opportunités de développement et de croissance pour le groupe. Il convient de rappeler que le nombre de touristes accueillis sur l’ensemble du continent africain a plus que doublé, au cours des quinze dernières années, passant de 26 millions à presque 60 millions, selon le Forum d’affaires et d’investissement touristique pour l’Afrique. En plus de maintenir une proximité forte entre le groupe et les clients, les propriétaires et investisseurs hôteliers et leurs employés, l’entreprise entend se concentrer sur l’accroissement de ses performances. Dans cet entretien qui nous a été accordé exclusivement, M. Pascal Gauvin, le premier responsable du groupe pour la zone, se dit enthousiaste de lancer ce premier hôtel en Algérie avec le groupe Ramdane. La ville d’Alger est en plein développement et connaît une véritable mutation depuis ces dernières années, et considère que l’implantation d’une chaîne hôtelière de renommée mondiale en Algérie est tout à fait stratégique pour accompagner la croissance du tourisme.

Farid Bouyahia