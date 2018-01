Bordj Badji Mokhtar

Arrestation de vingt personnes de différentes nationalités



"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté au niveau du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire, vingt personnes de différentes nationalités africaines, dans une tentative d'exploration illicite d'or, en leur possession vingt-cinq groupes électrogènes et douze marteaux-piqueurs", précise le communiqué. "Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus des unités de l'Armée nationale populaire à protéger les frontières du pays et à mettre en échec toute tentative de piller les richesses ou de s'introduire au territoire national", souligne la même source.

Bouira

Une casemate détruite



"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit à Bouira/1re RM, une casemate contenant cinq bombes de confection artisanale, des outils de détonation, ainsi qu’une quantité de subsistances de vivre et divers objets", note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont appréhendé, lors d’opérations distincts menées à Tamanrasset et In Guezzam/6e RM, 10 contrebandiers. (APS)