Algérie - Danemark : Une nouvelle dynamique aux relations

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a mis l'accent, hier, lors d'une audience accordée à l'ambassadeur du Royaume de Danemark en Algérie, Mme Pruzan-Jirgensen Julie Elisabeth, sur la nécessité de rechercher de nouvelles formules de communication et de coopération pour insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays, a indiqué un communiqué du Conseil. M. Bensalah a évoqué dans ce sens "l'importance qu'accordent les deux pays aux relations bilatérales dans les différents domaines ainsi que les opportunités offertes pour une coopération multidimensionnelle", a précisé le communiqué. "Les deux parties ont souligné en outre la dimension parlementaire et la nécessité de rechercher les formules de communication et de coopération à même de contribuer à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales", a conclu le communiqué.