M. Ouyahia reçoit le ministre tunisien de l’Intérieur : intensifier la coopération

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le ministre tunisien de l'Intérieur, Lotfi Braham, qui effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre des rencontres de concertation entre les responsables des deux pays, indique un communiqué des services du Premier ministère.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui. Le ministre tunisien de l'Intérieur a entamé dimanche dernier sa visite en Algérie au cours de laquelle il s'est entretenu avec M. Bedoui sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour échanger les expériences et les mettre au service de la sécurité des deux pays. «Ma visite en Algérie s'inscrit dans le cadre de la tradition de communication visant à examiner et à mettre à profit les expériences propres au service de la sécurité des deux pays et peuples, algérien et tunisien», a déclaré M. Brahem à la presse à l'issue de son entretien avec M. Bedoui. Précisant que cette visite était sa première sortie officielle en dehors de la Tunisie, le ministre tunisien de l'Intérieur a tenu à transmettre les salutations du président tunisien, Béji Caïd Essebsi et du Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et au Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Le ministre tunisien de l'Intérieur s'est rendu, par la suite, à l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) à Bouchaoui (ouest d'Alger) où il a eu des explications exhaustives sur la mission de l'institut, notamment l'examen de la conformité des documents, l'étude des pièces à conviction et des empreintes et l'investigation dans les affaires d'incendie, d'explosions et de la balistique.



M. Lotfi Brahem visite l’Institut national de criminalistique et de criminologie de Bouchaoui



Le ministre tunisien a affirmé que l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) était «une fierté pour les pays arabes» au vu «des normes internationales utilisées en matière d'enquête criminelle, et qui n'existent même pas dans des pays européens». «C'est un honneur pour moi de visiter cet grand édifice et pôle technologique qui est une fierté pour l'Algérie et pour le monde arabe au vu des normes internationales utilisées et du progrès technologiques, introuvable, même dans des pays européens», a déclaré le ministre tunisien lors de sa visite, ainsi que la délégation l'accompagnant, aux différents départements et services de l'Institut en compagnie du Commandant de la gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba. M. Lotfi Brahem a indiqué qu'il a été convenu avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et le Commandant de la gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba, de «l'échange d'expertises avec l'Algérie à travers l'envoi des cadres relevant des différents corps de sécurité tunisiens pour formation et complémentarité scientifique et technologique en matière de science forensique, et partant immuniser nos deux pays et nos peuples». Le ministre tunisien a écouté des explications exhaustives sur la mission de l'INCC, notamment l'examen de la conformité des documents, l'étude des pièces à conviction et des empreintes et l'investigation dans les affaires d'incendie, d'explosions et de la balistique. A la fin de cette visite, M. Lotfi Brahem a signé le registre d'or de l'INCC avant d'échanger des cadeaux symboliques avec le Commandant de la gendarmerie nationale. Le ministre tunisien de l'Intérieur a entamé dimanche dernier une visite officielle en Algérie, sa première sortie officielle en dehors de son pays.



intensifier la coopération bilatérale



L’Algérie et la Tunisie ont réaffirmé leur volonté d’intensifier et de consacrer la coopération bilatérale, à travers l’échange d’expériences dans le domaine sécuritaire entre les organes de police des deux pays. Lors d’une visite au Centre de commandement et de contrôle (CCC) de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et à celui du Groupement des opérations spéciales de la police (GOSP) de Boudouaou (Boumerdès), le ministre tunisien de l’Intérieur, Lotfi Brahem, a plaidé pour «l’ouverture de nouvelles perspectives de coopération avec l’Algérie dans les différents domaines sécuritaires, à travers l’échange d’expériences entre polices des deux pays, saluant le «haut niveau atteint par l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, sous toutes ses formes». Soulignant l’importance de l’intensification des visites entre responsables des deux pays, M. Brahem a indiqué avoir convié le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, à effectuer prochainement une visite en Tunisie». M. Bedoui a rappelé, pour sa part, «l’importance de la visite de son homologue tunisien en Algérie» et qui s’inscrit dans le cadre du «renforcement des liens de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire», estimant que cette visite est «l’occasion de définir les contours de la coopération bilatérale» qu’il souhaite «positive», au regard des expériences communes et défis qui se posent à la région» afin de «tirer profit des expériences des deux pays, en soutenant l’action bilatérale en faveur de la stabilité de la région». (APS)