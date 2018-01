présentation du satellite Alcomsat-1 : Un outil de souveraineté

Acquis indéniable pour le pays, et véritable motif de fierté pour les Algériens, Alcomsat-1, le nouveau satellite de télécommunications, constitue cette formidable avancée réalisée dans le domaine des technologies spatiales venue réaffirmer la souveraineté nationale dans la transmission et la télédiffusion.

Alcomsat-1, fleuron de l’Agence spatial algérienne (Asal), mis en orbite le 10 décembre dernier, a été à l’honneur, lors d’une cérémonie très solennelle tenue hier au Centre international des conférences (CIC) du Club-des-Pins.

Une cérémonie rehaussée par la présence du Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, de plusieurs membres du gouvernement et du SG de la présidence de la République qui a lu, en cette occasion, un message du Chef de l’État.

Dans son message, M. Abdelaziz Bouteflika a surtout tenu à mettre en relief l’impératif de relever le défi de la maîtrise des technologies modernes.

Le Président de la République a réitéré en effet «l’engagement de l’État en matière de technologies modernes en les mettant au cœur de la dynamique du développement économique, voire sa locomotive».

Le lancement du satellite Alcomsat-1 représente, indique M. Bouteflika, cet «exploit historique» conçu et réalisé avec brio par l’Agence Asal. Son personnel, tant administratif que scientifique, a été non seulement félicité par le Chef de l’État, mais également assuré de «l’appui indispensable» des hautes autorités en vue de perfectionner ses compétences et développer ses projets à venir.

Pour ce qui est de l’avenir, il y a nécessité, insiste M. Bouteflika, de «s’atteler à l’accès au numérique, seule voie, désormais, pour le développement et la réussite de toute politique». «Les chercheurs et experts dans nos universités et instituts, laboratoires et ateliers, se doivent de concrétiser leurs expériences et inventions, et de jeter des ponts avec les entreprises de production, pour combler l’écart entre le monde de l’innovation et les domaines d’application de la production, du marketing et de consommation, et, partant, permettre à notre économie de passer à l’exportation hors hydrocarbures», a-t-il recommandé.



Investir dans la ressource humaine



«L’objectif principal de notre investissement en la ressource humaine n’est pas uniquement l’acquisition des nouvelles technologies, mais leur appropriation et la maîtrise de leurs applications, pour entrer en phase de production du savoir et de génération de richesse, en vue d’être au diapason des nations développées, sachant que la souveraineté et l’autonomie de l’Algérie ne sauraient être complètes sans l’instruction et l’acquisition du savoir, des connaissances, des sciences et des technologies pour un développement intégré», a encore insisté M. Bouteflika.

Énumérant les missions multiples du satellite Alcomsat-1, le Chef de l’État souligne toute l’importance de cette réalisation d’un impact certain sur le développement de l’économie nationale, mais aussi au bénéfice des entreprises publiques et privées qui auront, sans doute, à tirer un profit certain de ses prestations diverses, jusque-là acquises au prix de fortes sommes en devises auprès des compagnies étrangères.

«Notre pays pourra ainsi être autonome dans ce domaine sensible», a-t-il appuyé, appelant «les différentes institutions et organes de l’État, ainsi que le secteur privé à l’exploitation optimale des services et applications que garantit ce satellite dans les divers domaines d’activité».



M. Ouyahia : « Une nouvelle ère aux retombées positives »



«Si l’humanité a abordé le domaine spatial, voilà maintenant six décennies déjà, l’Algérie n’a accédé à ce nouveau champs de la science et de la technologie que depuis 15 années, sous l’impulsion avisée du S. E. M. le Président Abdelaziz Bouteflika.» Le propos est du Premier ministre qui enchaîne en rappelant que cette même période «a été riche en progrès, depuis le lancement du 1er satellite d’observation, en 2002, au lancement du satellite de télécommunication en 2017». Dans cette même optique, M. Ouyahia a ainsi rappelé la création de l’Agence spatiale (ASAL), l’adoption, en 2006, du programme spatial, avec la participation de tous les secteurs, ainsi que le lancement de trois satellites d’observation.

Ce sont-là des acquis qui ont été d’un grand apport, appuie M. Ouyahia, dans plusieurs domaines de la vie nationale, entre autres, celui de la prévention et de la gestion des risques naturels, la préservation du patrimoine forestier, la maîtrise et le suivi des ressources hydriques, la cartographie, le cadastre et la planification en milieu urbain et rural. «En abordant à présent le domaine des télécommunications satellitaires, avec le lancement d’Alcomsat-1, l’Algérie entre dans une nouvelle ère, avec d’autres retombées positives attendues pour le développement national», dit M. Ouyahia.

Il cite même une des ces retombées, sans doute d’une importance cruciale, s’articulant sur la mise en place d’un réseau national de transmission et de communication, de l’avis du Premier ministre, «plus puissant, plus performant et mieux sécurisé, y compris face aux risques de catastrophe naturelle».

La nouvelle ère évoquée par le Premier ministre est en effet celle des «réseaux et des échanges électroniques», dit-il, en mettant en relief toute l’importance d’un système d’information et de télécommunication efficace et continu pour toute la vie économique et sociale. Le Premier ministre rappelle par ailleurs que le lancement du satellite Alcomsat-1 est «fruit de la coopération algéro-chinoise, dans le cadre de l’accord du Partenariat stratégique signés par les Chefs d’État des deux pays». À ce titre, il a qualifié la coopération avec la Chine de «fructueuse et réussie». Il a aussi rendu un vibrant hommage à la compétence de l’Agence Asal, félicitant chaleureusement ses responsables et les assurant du soutien continu du gouvernement pour développer d’autres capacité et applications. Il a mis en valeur, une fois de plus, l’engagement et la volonté du Président de la République qui ont été déterminants dans la consécration des conquêtes réalisées jusque-là dans le domaine spatial. «Dans la paix civile et la stabilité restaurées, le Chef de l’État conduit avec des succès continus, l’œuvre de la reconstruction nationale», a-t-il indiqué, rappelant, à ce propos, l’effort déjà consenti par l’État autant dans le domaine de l’Éducation, de l’université et de la formation, ainsi que l’important apport financier annuel décidé par le Président de la République au profit de la recherche scientifique, voilà maintenant dix ans. M. Ouyahia a clos son allocution en indiquant que M. Bouteflika mérite un hommage vibrant de tout le peuple et son vœux ainsi exprimé a été exaucé par les responsables de l’Asal qui ont offert au Président de la République, une maquette du satellite algérien Alcomsat-1, en reconnaissance à son soutien et à ses efforts en faveur du développement et de la promotion du programme spatial algérien. À rappeler que le satellite algérien Alcomsat-1 a été lancé avec succès, le 10 décembre dernier, porté par le lanceur chinois Long March 3B, depuis la station Xichang Satellite Launch Center, située dans la province du Sichuan.

Karim Aoudia





Annoncées par son DG, M. Chawki Sahnine

Les bonnes nouvelles de la TDA

En prévision de la mise en exploitation du satellite algérien Alcomsat-1, l’entreprise de Télédiffusion d’Algérie (TDA) a déjà pris toutes les dispositions nécessaires, en parfaite connaissance du secteur audiovisuel algérien. Il s’agit «d’un marché très fermé», dit le directeur général de la TDA, M. Chawki Sahnine, qui, lors de son intervention à l’occasion de la cérémonie de présentation d’Alcomsat-1, a annoncé une série de bonnes nouvelles qui sont de nature à vulgariser l’exploitation de ce satellite au profit du grand public. Rappelant qu’Alcomsat-1 dispose de 9 transpondeurs dédiés à la diffusion TV et radio par satellite, soit 9 bouquets de chaînes, il précise que les 5 chaînes TV publiques (Programme national, Canal Algérie, A3, TV4 et TV5) et les 55 chaînes radio publiques basculeront vers le nouveau satellite. M. Sahnine annonce, en outre, que dans le cadre de ce projet, des équipements ont été prévus en vue de diffuser 8 chaînes en Haute diffusion (HD), 16 chaînes en Diffusion standard (SD) et 100 chaînes radio, ajoutant que TDA utilisera les capacités de ce satellite pour les besoins des échanges télévisuels et radiophoniques, pour assurer la couverture des évènements politiques, culturels et sportifs. L’autre bonne nouvelle de la TDA est la possibilité de faire bénéficier le consommateur d’une offre de prix attractifs, avec une période de gratuité, ce que M. Sahnine a qualifié de nécessaire afin d’être plus compétitif.

K. A.

Algérie Télécom satellite

Prochaine mise sur le marché d’un pack des chaînes favorites



Dans le but d’inciter les téléspectateurs algériens à orienter leurs antennes paraboliques vers le nouveau satellite Alcomsat-1, l’opérateur Algérie Télécom Satellite (ATS) compte bien innover en équipements adaptés. Cette entreprise prévoit, en effet, la mise sur le marché d’un pack comprenant un démodulateur numérique avec les chaînes de télévision favorites des Algériens, de l’internet haut débit, de la téléphonie et de la VOD (vidéo à la demande). C’est ce qu’a indiqué le directeur général d’ATS, M. Mohamed Alouane Abdelouahab, hier, lors de la cérémonie de présentation d’Alcomsat-1, en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et des membres du gouvernement.

Il a affirmé que les bouquets TV favorites des Algériens se trouvent actuellement sur les satellites Nilsat et Astra, soit sur deux antennes différentes. Selon lui, l’acquisition d’un pack d’ATS permet au consommateur algérien de n’avoir qu’une seule antenne avec une valeur ajoutée. Par une telle stratégie, le satellite Alcomsat-1 devra se replacer en pole position, appuie encore le même intervenant.

K. A.