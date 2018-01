Le président bouteflika à l’occasion de la présentation du programme spatial algérien

l Le Président Bouteflika : «Alcomsat-1 : un outil pour la promotion des technologies spatiales à des fins pacifiques»

l L'ASAL offre une maquette d'Alcomsat-1 au Chef de l’Etat pour ses efforts au développement du programme spatial algérien

l M. Ouyahia : «Le lancement d’Alcomsat-1, une nouvelle ère aux retombées positives pour le développement national»

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé hier, à l'occasion de la célébration du personnel de l'Agence spatiale algérienne (ASAL) pour la réalisation et la mise en orbite réussie du satellite algérien de télécommunications spatiales Alcomsat-1, un message, dont voici la traduction APS :



Mesdames, Messieurs,

Immense est ma joie de constater aujourd'hui, avec satisfaction que la création, en 2012, de l'Agence spatiale algérienne (ASAL) et de son Centre de développement des satellites (CDS) a été une démarche judicieuse et un investissement fructueux, en ce sens où cette dernière a démontré sa capacité indéniable à prendre en charge la mise en œuvre du programme spatial national en cours jusqu'en 2020. Une entreprise méritoire dont le peuple algérien en entier peut s'enorgueillir. En effet, ce programme a porté ses fruits à travers le lancement d'une série de satellites pour l'observation de la terre au plan de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des ressources minières et agricoles, de l'urbanisme et des transports ainsi que pour la prévention et la gestion des risques majeurs. Ce programme stratégique a le mérite d'avoir formé des compétences humaines de haut niveau dont les missions ne seront plus, à l'avenir, l'exploitation et la garantie du bon fonctionnement des satellites lancés, dont Alcomsat-1 mais également la poursuite du processus de développement des technologies spatiales en Algérie.



Mesdames, Messieurs,

L'objectif principal de notre investissement en la ressource humaine n'est pas uniquement l'acquisition des nouvelles technologies mais leur appropriation et la maîtrise de leurs applications pour entrer en phase de production du savoir et de génération de richesses en vue d'être au diapason des nations développées, sachant que la souveraineté et l'autonomie de l'Algérie ne sauraient être complètes sans l'instruction et l'acquisition du savoir, des connaissances, des sciences et des technologies pour un développement intégré.

Cet aboutissement passe nécessairement par des partenariats scientifiques et technologiques avec différents partenaires à travers le monde, à l'instar de ce que nous avons réalisé avec la République populaire de Chine amie. Le lancement du satellite Alcomsat-1 était devenu plus qu'indispensable pour répondre aux besoins de notre pays en matière de télécommunications spatiales, de services télévisuels, de transmission audio, d'Internet à haut débit, de télé-enseignement, de télémédecine et d'autres applications. C'est pour nous, une traduction concrète et réussie de la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique global, signé le 25 mai 2014 avec la République populaire de Chine amie. Cette réalisation qui vise la promotion des technologies spatiales à des fins pacifiques se veut un outil utile et efficace au service du développement de notre économie nationale.

Alcomsat-1 permettra aux différentes entreprises nationales, tant publiques que privées, de bénéficier de services qui étaient l'apanage de compagnies étrangères et dont l'accès impliquait d'importantes sommes en devises fortes. Notre pays pourra ainsi être autonome dans ce domaine sensible, sans oublier l'utilité et l'importance des services et applications offertes pour le développement national dans ses différentes dimensions socio-économique, culturelle et autres.



Mesdames, Messieurs,

Le partenariat entre l'Algérie et la Chine a porté ses fruits en matière de qualification et de formation de compétences algériennes de haut niveau, parmi des docteurs, des diplômés supérieurs et des ingénieurs en sciences exactes en rapport avec la conception, la réalisation, lancement et l'exploitation des satellites et autres spécialités de télécommunications spatiales. Nous nous réjouissons de compter désormais une ressource humaine aussi qualifiée et que nous considérons être le plus important résultat de ce partenariat car elle est le garant de l'exécution pérenne et optimale du programme spatial national. A cette occasion, je tiens à renouveler mes remerciements à nos partenaires en République populaire de Chine pour leur coopération sincère qui nous a permis d'accéder à un domaine aussi important que sensible. Aussi, j'exhorte les autorités compétentes d'œuvrer à la rentabilisation optimale des connaissances acquises pour atteindre une parfaite maîtrise du satellite Alcomsat-1 en termes de fonctionnement et de surveillance et contrôle de ses différents sous-systèmes. J'appelle également au développement et à la transmission des acquis aux nouveaux recrues de l'ASAL ainsi qu'aux cadres des institutions de l'Etat concernées par les télécommunications spatiales et départements universitaires spécialisés.



Mesdames, Messieurs,

En adressant mes félicitations à l'ASAL et à son personnel, tant administratif que scientifique, pour cet exploit historique, je tiens à réitérer l'importance de lui assurer l'appui indispensable pour aller de l'avant dans le perfectionnement de ses compétences scientifiques afin de développer ses projets à venir et à réaffirme l'engagement de l'Etat à garantir toutes les conditions nécessaires à leur aboutissement, notamment à travers l'amélioration constante des conditions socio-professionnelles. En effet, l'ASAL qui a pu, grâce à la persévérance de ses équipes scientifiques et la détermination de leurs encadreurs, concrétiser sur le terrain les objectifs du programme spatial national, mérite tout l'appui et l'attention des autorités compétentes pour pouvoir, dans les prochaines étapes de sa mission, poursuivre l'optimisation de ses services au profit du pays. C'est pourquoi, j'exhorte tous les responsables concernés à veiller à la préservation, à l'encouragement et à la promotion des compétences humaines spécialisées, si rares et précieuses, qui ont prouvé la capacité de notre pays à accéder au domaine stratégique des activités spatiales à travers un apport concret au développement durable de notre pays et la consolidation de sa souveraineté et de sa place dans le concert des Nations. De même, sont dignes d'éloge et d'hommage les structures spécialisées relevant de l'Etat major de l'Armée nationale populaire (ANP) qui doivent préserver l'expérience acquise tout au long des opérations de conception du satellite Alcomsat-1 et à veiller à son développement.



Mesdames, Messieurs,

Notre aspiration profonde est de hisser les technologies modernes dans notre pays aux premiers rangs dans le monde et de faire du domaine spatial une locomotive à d'autres secteurs. C'est là, l'unique acquis à même de satisfaire l'Algérie en contrepartie des moyens colossaux mobilisés à cet égard. Nous valorisons cette réalisation que nous considérons être le prélude d'une nouvelle ère, car le défi pour nous aujourd'hui, est de maitriser les technologies et ne plus compter sur les richesses, hélas éphémères, dont Dieu nous a gratifié. Nous devons nous atteler à l'accès au numérique, seule voie désormais, pour le développement et la réussite de toute politique. J'appelle les différentes institutions et organes de l'Etat ainsi que le secteur privé à l'exploitation optimale des services et applications que garantis ce satellite dans les divers domaines d'activité. Le développement économique passe aujourd'hui par la maîtrise des technologies modernes et les disparités entre pays développés et pays sous développés qui s'expliquent par leur différence en termes de rapidité d'appropriation de la technologie. Les savants de notre agence spatiale viennent de prouver, à travers leurs réalisations, que l'acquisition et l'appropriation de la technologie ne nous sont pas inaccessibles et que nous ne sommes pas condamnés à l'achat uniquement de ce qui est produit par les autres. Les chercheurs et experts dans nos universités et instituts, laboratoires et ateliers, se doivent de concrétiser leurs expériences et inventions et de jeter des ponts avec les entreprises de production pour combler l'écart entre le monde de l'innovation et les domaines d'application de la production, du marketing et de consommation, et partant permettre à notre économie de passer à l'exportation hors hydrocarbure. Dans ce contexte, je réitère l'engagement de l'Etat en matière de maitrise des technologies modernes en les mettant au cœur de la dynamique du développent économique, voire sa locomotive. Je saisis également cette occasion pour appeler la jeunesse algérienne, qui est notre espoir, à prendre exemple sur le staff technique de notre agence spatiale en traduisant la volonté en réalisations honorant notre pays dans les différents domaines, car seule la conjugaison des efforts et des énergies vives de notre pays est à même de concrétiser les aspirations de notre peuple. Enfin, je tiens à vous exprimer, encore une fois, notre fierté vis-à-vis de nos élites et des grands espoirs et aspirations prometteuses qu'elles nourrissent pour que nous soyons une nation souveraine et les assure, en leur qualité d'avant garde de la patrie et de pilier de sa renaissance, du soutien des instituions de l'Etat. Je souhaite à notre agence davantage de succès dans ses nouveaux projets ambitieux. Je vous remercie pour votre aimable attention». (APS)