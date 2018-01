Le DG de Sonelgaz à El-Oued : L’entreprise accompagne les investisseurs dans le domaine agricole

Les services du groupe Sonelgaz s’emploient à assurer l’accompagnement des investisseurs dans le domaine agricole à travers la wilaya d’El-Oued, a affirmé hier son président-directeur général, Mohamed Arkab. S’exprimant lors de l’inspection d’installations énergétiques dans cette wilaya, M. Arkab a indiqué que la Sonelgaz s’emploie à assurer l’accompagnement des investisseurs dans le domaine agricole, en termes de couverture par le réseau d’électricité, d’amélioration de la distribution au double plan qualitatif et quantitatif, et de facilitations offertes à leur endroit. L’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz dispose du potentiel humain et matériel requis pour l’accompagnement des investisseurs, et que la réalisation transformateurs à travers plusieurs communes de cette wilaya à vocation agricole entre dans le cadre de la stratégie de l’entreprise visant à répondre à l’attente des investisseurs aussi bien dans les zones agricoles qu’industrielles, a-t-il souligné. S’agissant de la couverture des zones rurales en électricité, le même responsable a fait état de l’existence d’un programme en ce sens ainsi que de la possibilité de recourir à l’exploitation de l’énergie solaire pour assurer une couverture globale. Le Pdg de Sonelgaz a inspecté le projet de réalisation d’un centre de transfert d’électricité de 400 KVA dans la zone d’El-Foulia (commune de Reguiba), livrable au premier trimestre 2018 appelé à renforcer la couverture électrique de huit communes, selon les explications fournies. Sur site une présentation sur la situation des centres de distribution de l’électricité de la wilaya a été faite au premier responsable de Sonelgaz, qui a mis l’accent sur la formation des cadres en maintenance pour la préservation des équipements électriques modernes, notamment en matière de télégestion. M. Mohamed Arka a procédé, par ailleurs, à la mise en exploitation du réseau de distribution du gaz naturel au profit de 600 foyers de la localité d’El-Hamraya, à travers un réseau de distribution de 15 kilomètres, avant d’écouter un exposé sur les projets de gaz naturel dont a bénéficié la wilaya et pour lesquels il a appelé à hâter la réalisation. Le Pdg de Sonelgaz a également donné le coup d’envoi d’une caravane de sensibilisation aux risques d’une mauvaise utilisation du gaz, avant d’inspecter le centre mobile de production d’électricité de Oued El-Allenda, réalisé dans le cadre du programme d’urgence 2010-2012 pour améliorer le réseau de distribution de l’électricité. M. Arkab a présidé ensuite le lancement d’une intervention technique sans coupure de courant sur le réseau de haute tension reliant les communes d’El-Oued et d’El-Bayadha, avant d’inspecter, au terme de sa visite de travail, le projet de réalisation à El-Oued d’un service technique d’électricité et du gaz, visant à améliorer les conditions de travail de ses personnels et de stockage des équipements.

(APS)