Lutte contre l’analphabétisme : Les personnes âgées concernées

Le Centre culturel islamique a organisé, hier, à Alger, une conférence sur le thème « l’éradication de l’analphabétisme en Algérie à travers l’histoire», animée par le chercheur Nadjib Ben Lembarek et le représentant de l’Office national d’alphabétisation, Azzedine Ben Aichi.

La présidente du bureau d’Alger de l’association Iqraa, Anissa Khemach, a appelé, lors de son intervention, à «augmenter le nombre de classes consacrées à l’enseignement de la langue amazighe qui ne dépasse pas actuellement 27 au niveau de wilayas comme Ghardaïa, Jijel, Oran, Saida… Nous dispensons un enseignement aux personnes qui fréquentent notre espace à travers 13 livres édités par notre association». Elle précise que le contenu essentiel de ces livres est consacré à « la culture de la justice, de la non-violence et de l’environnement». Pour sa part, le représentant de l’Office national d’alphabétisation, Azzedine Ben Aichi, a mis en exergue la volonté politique de réduire le taux de l’analphabétisme sur tout le territoire de la République.

Lors de son allocution, le représentant de l’ONA a souligné que la stratégie nationale de la lutte contre l’analphabétisme vise en premier lieu « les personnes âgées et les femmes de toutes les wilayas, notamment dans les zones éloignées». Il a insisté sur la coordination entre les ministères de la Justice, de l’Education, des Affaires religieuses et des Wakfs et de la Solidarité nationale pour réussir la stratégie nationale qui a une relation étroite avec le développement durable. Le représentant de l’ONA a souligné que cette stratégie «permet d’ancrer la tolérance, la paix et le renforcement des valeurs nationales». Pour sa part, le chercheur Nadjib Ben Lembarek a mis en exergue « la nécessité d’utiliser le savoir et la science au service de la patrie et du citoyen». Des femmes qui ont bénéficié du programme d’alphabétisation ont également été honorées.

Hichem Hamza