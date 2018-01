association Iqraa : La stratégie nationale a donné ses fruits

S’exprimant à l’ouverture de la cérémonie organisée à l’occasion de la célébration de la Journée arabe d’alphabétisation, dont les festivités officielles ont été abritées cette année par la wilaya de Aïn Defla, Mme Barki a indiqué que les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre l’analphabétisme traduisent «la volonté politique visant à éradiquer ce fléau aux conséquences extrêmement nuisibles». Observant que l’actuel taux d’analphabétisme (10,16 %) est d’autant plus remarquable que le nombre d’analphabètes en Algérie était, à la naissance de l’association «Iqraa» le 8 janvier 1991, de 7,5 millions, elle a souligné la nécessité de ne pas lever le pied et à maintenir cette cadence en vue d’atteindre les résultats escomptés. La présidente de l'association a indiqué que les statistiques révélaient clairement que l’écrasante majorité des personnes inscrites aux cours d’alphabétisation sont de sexe féminin, saluant leur courage et leur volonté à braver certains tabous et à relever les défis, une attitude qui, a-t-elle dit, s’est avérée payante. Abordant par ailleurs l’enseignement formel, elle a mis en garde contre le phénomène de la déperdition scolaire, imputant cet état de fait au laxisme et à la démission des parents. «Nombre de parents ne savent pas communiquer avec leur progéniture à qui ils imputent les mauvais résultats scolaires au manque de volonté», a-t-elle déploré, notant que la violence est souvent l’œuvre des jeunes de moins de 16 ans dont nombreux ont quitté prématurément les bancs de l’école. Le directeur général de l’Office national d’alphabétisation et de l’enseignement pour adultes (ONAEA), Kamel Kherbouche, a de son côté mis l’accent sur le fait que l'alphabétisation est un devoir national qui incombe à tout le monde. (APS)