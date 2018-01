LOGEMENT PROMOTIONNEL AIDE : Signature prochaine du décret

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a affirmé, hier, que le décret exécutif relatif au logement promotionnel aidé (LPA) est en phase de signature par le gouvernement et sera promulgué dans les prochains jours.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les directeurs du logement des 48 wilayas, le ministre a fait savoir que son département était sur le point de parachever le cadre final de cette formule, avant la signature du décret dans les prochains jours et la promulgation de la circulaire d’application.

Cette instruction sera adressée aux walis afin de démarrer les projets de ce programme qui compte 70.000 unités au démarrage. «Le décret exécutif a connu plusieurs modifications, notamment en matière de financement qui constitue, selon le ministre, le point focal des changements apportés au texte.

Pour ce qui est du coût, le ministre a indiqué qu’il est arrêté à 50.000 DA le mètre carré. « Un coût qui varie selon l’aide de l’Etat et l’importance de la zone où seront construits ces logements, puisque le coût du mètre carré au Sud n’est pas le même qu’à Alger », explique le ministre. Le programme comprend des appartements de type F2, jusqu’au F5. Le ministre a précisé qu’il s’agit d’un type d’habitat social destiné à la classe moyenne dont le salaire ne dépasse pas six fois le SNMG. Concernant les phases de paiement, celles-ci sont restées inchangées dans le nouveau décret. Le souscripteur à cette formule doit s’acquitter de 20% du prix du logement au lancement des travaux, 15% à l’achèvement des fondations, 35% à l’achèvement des gros œuvres et 25% à l’achèvement des travaux des VRD. Pour les 5% restants, le souscripteur les versera à la prise de possession de son logement qui lui sera remis avec le certificat de conformité. Le quota de la CNL ne sera versé que lorsque le taux d’avancement des travaux aura atteint 60%, a précisé le ministre. Tous les financements passent par le biais d’une convention entre la CNL, le souscripteur et le promoteur. « La CNL garantira que l’argent versé sera protégé », selon M. Temmar.

Le ministre a appelé les responsables locaux à mettre l’accent sur l’encadrement final de l’opération, à faire des propositions, à suivre les programmes de près et à soumettre des rapports hebdomadaires au ministère. Il a également instruit les responsables d’informer le ministère de tous les problèmes signalés au niveau des chantiers en temps opportun, affirmant que «le directeur de l’urbanisme est le représentant du ministère dans la wilaya et nous l’avons investi de toutes les prérogatives». Selon le ministre, la formule du logement locatif promotionnel sera annoncée après la fin de l’opération d’encadrement du logement promotionnel aidé (LPA), soulignant que ce dossier est presque ficelé et sera lancé incessamment.



100.000 propriétaires de logement sans actes de propriété



Sur un autre volet, le ministre a affirmé que la délivrance des actes de propriété aux bénéficiaires des différentes formules de logement, depuis des années, constitue l’une des priorités du secteur. A ce titre, il sera procédé, en collaboration avec les wilayas, à un recensement au cours du premier trimestre 2018, en vue de déterminer le nombre de bénéficiaires qui ne disposent pas à ce jour d’actes de propriété, a indiqué le ministre lors d’une réunion avec les directeurs du logement des wilayas. Selon un recensement effectué par la wilaya d’Alger, plus de 100.000 citoyens qui ouvrent droit à ce document, ne le possèdent pas. Le ministre a instruit ses cadres afin d’effectuer le même recensement au niveau de toutes les wilayas du pays.

Le ministre a, par ailleurs, donné des instructions aux directeurs en vue d’œuvrer à la réalisation de groupements résidentiels ruraux organisés, en concertation avec les wilayas concernées, et de consacrer une partie du budget de la wilaya à l’aménagement extérieur de ces groupements. M. Temmar a, par ailleurs, instruit les cadres de créer, avant fin janvier, un fichier national des promoteurs publics, bureaux d’études, entreprises de réalisation et entreprises de production des matériaux de construction, et de le lui remettre avant la fin du mois en cours. Cela permettra au ministère de suivre et de contrôler le travail et les réalisations de chaque catégorie et l’avancement des travaux dans chaque wilaya. Le ministère pourra ainsi évaluer les efforts des uns et des autres et mettre fin à l’anarchie.

M. Temmar a également insisté sur la nécessité de contrôler les réalisations des promoteurs indépendants, d’intervenir pour régler les problèmes qui pourraient survenir entre eux et les citoyens et de les soumettre à un contrôle conformément à la loi. «Le permis de construire sera dorénavant soumis à un contrôle plus strict», précisera-t-il. Le bilan des réalisations des promoteurs indépendants et privés, notamment dans les grandes wilayas, figurera dans les bilans du secteur de l’habitat.

Salima Ettouahria