Centres d’enfouissemeNt technique : Mme Zerouati insiste sur leur valorisation

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a insisté hier à Batna sur la nécessaire valorisation des centres d’enfouissement technique (CET).

Ces équipements ne doivent pas seulement servir à l’enfouissement des ordures mais aussi à les valoriser et en faire «des matières premières» demandées par nombre d’industries, a déclaré Mme Zerouati, lors de son inspection du CET de la ville d’Ain Touta qui couvre quatre communes. «Hélas nous importions (ces matières premières) de l’étranger, alors qu’elles étaient disponibles dans le pays», a-t-elle déploré.

«Il est possible d’investir dans la récupération des déchets, leur recyclage et transformation en matière première», a-t-elle poursuivi, relevant que toutes les wilayas disposent aujourd’hui de telles opportunités. «Toutes les portes sont ouvertes devant les jeunes désireux de se lancer dans ce créneau et des mesures de facilitation importantes, dont l’accompagnement sur le terrain, leur seront consenties», a encore déclaré la ministre, qui a aussi insisté sur l’impératif recouvrement de la fiscalité relative à l’enlèvement des ordures. Mme Zerouati a ainsi exhorté les élus locaux à effecteur ce recouvrement et à sensibiliser les citoyens au devoir de s’en acquitter.

Dans la zone industrielle de Barika, la ministre a visité une unité de récupération du plastique pour sa transformation en éponge, d’où elle a appelé à mettre en place les conditions de travail nécessaires pour la sécurité des employés.

La première responsable du secteur a également visité la station de contrôle de la pollution environnementale et des rejets liquides des entreprises industrielles, la maison de l’environnement, le projet d’un parc urbain dans la commune d’Oued Chaâba et une unité de production de panneaux solaires à Ain Yagout.

A chaque étape, la ministre a insisté sur l’obligation de se conformer aux dispositions de protection de l’environnement. (APS)