Oran : Prolifération inquiétante des constructions illicites

Les services de la DUC d’Oran (Direction de l’urbanisme et de la construction) ont rendu public un rapport alarmant sur la poussée des constructions illicites dans la wilaya en dépit des grands efforts déployés par l’Etat au profit de l’éradication de l’habitat précaire et des bidonvilles et le relogement de leurs habitants dans des logements décents.

Ce rapport, présenté en présence du wali et des élus locaux et des représentants de l’exécutif local, relève une hausse inquiétante des constructions illicites dans de nombreuses communes de la wilaya, notamment celles situées dans la région est d’Oran. Ainsi, le document fait état de 41.000 constructions illicites réparties sur 13 communes. Le quartier des Planteurs, relevant du secteur urbain Sidi El Houari, représente la plus grande concentration de ces constructions avec pas moins de 20.000 habitations, sachant que ce même quartier a bénéficié d’un programme spécial de 12.000 logements, lancé en 2001 par le Président de la République M. Abdelazziz Bouteflika, et qui a permis le relogement de 4.000 familles dans de nouvelles cités, et ce, jusqu’à l’année 2015. Les 6.000 logements restants sont en cours de réalisation dans les communes d’Oued Tlélat, Misserghine et Aïn El Biya. Le même rapport indique que 21.089 baraques et constructions illicites ont été érigées dans 47 localités réparties entre 13 communes, à leur tête: Sidi Chahmi avec 1.653 habitations, Es Sénia (2.012), Mers El Kébir (931) et Aïn El Biya (380). Cet état des lieux fait ressortir, par ailleurs, une avancée dans la démolition des sites abritant des constructions illicites depuis 2007. L’on croit savoir à ce propos que 25 bidonvilles, qui contenaient 15.058 habitations, ont été totalement éradiqués. Les plus importantes opérations ont été menées notamment dans les localités de Hassi Bounif, qui a vu la démolition de 3.000 constructions, dont les occupants ont été relogés, et à Sidi El Bachir où 1.600 familles ont bénéficié à leur tour de logements sociaux. Vient ensuite, le quartier des Planteurs, qui a vu le relogement de 4.000 familles et les douars appelés «Virage » à Aïn El Baïda, «Douma», la ferme de Khemisti et le bidonville qui avait poussé près de l’hôtel Hayat Regency. Ces démolitions ont permis aux services de la wilaya de récupérer d’importantes superficies, a-t-on souligné. Dans son rapport, la DUC a tiré la sonnette d’alarme sur la persistance des constructions et extensions illicites dans plusieurs zones de la wilaya, en particulier la région est. Dans de nombreux cas, le recours à ces pratiques cache des intentions opportunistes et rusées pour bénéficier illégalement des opérations de relogement entreprises par l’Etat, et ce, au détriment des personnes qui ouvrent légalement droit à l’aide de l’Etat en matière d’habitat social. Dans un autre registre, les mêmes services font savoir que la wilaya dispose d’une réserve foncière dédiée aux projets de l’habitat d’une superficie de 225 hectares, dont une grande partie est située dans le nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana qui s’étend sur 180 hectares et qui peut accueillir jusqu’à 22.000 logements (toutes formules confondues), selon les études réalisées par les services compétents. Il est à souligner que le wali d’Oran, M. Mouloud Cherifi, avait annoncé, dès sa désignation à la tête de l’exécutif local, la création d’une banque de réserves foncières destinées aux projets de l’habitat et des équipements publics. Il est à savoir que la wilaya d’Oran a lancé les études de 177 POS (Plan d’occupation des sols) dont 148 ont été déjà livrées.

Amel Saher