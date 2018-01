Séminaire sur la loi de finances à BBA : Promotion de la production nationale

Les avantages apportées par la loi de finances pour 2018 pour la promotion de l’économie nationale ont été rappelés aux opérateurs de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, au cours d’un séminaire organisé par la Chambre de commerce des Bibans. Ce séminaire, qui a permis d’expliquer les nouvelles dispositions de cette loi pour donner à ces opérateurs les outils juridiques nécessaires pour la gestion de leurs opérateurs, notamment en matière fiscale, a été apprécié par ces derniers. En effet, toutes les équivoques qui ont accompagné ce texte ont été levées. Ce qui a eu pour résultat une adhésion des opérateurs locaux aux objectifs visés par le texte justement.

L’expert, qui a animé la rencontre, est un éminent enseignant d’économie à l’université d’Alger. Avant de citer les nouveautés apportées par la loi de finances, il a rappelé le contexte dans lequel cette dernière est intervenue. Ce contexte marqué par la dégradation des prix du pétrole a commandé, d’une part, le développement des exportations hors hydrocarbures, et, d’autre part, la compression des importations, a-t-il dit. Les pouvoirs publics ont pris, selon lui, les dispositions nécessaires pour assurer un équilibre entre les recettes et les dépenses et, partant, une stabilité de l’économie nationale. Ce qui a permis, a ajouté l’expert, de préserver les emplois et d’éviter un effondrement du pouvoir d’achat des citoyens. Le premier souci des pouvoirs publics qui ne date pas d’hier a été la simplification des procédures administratives par l’introduction de mesures visant l’amélioration des relations et les différents démembrements de l’État et les opérateurs économiques, pour leur offrir un meilleur cadre d’activité.

L’encadrement du commerce extérieur, qui a été le second souci, avait pour objectif, a-t-il rappelé, l’encouragement de l’investissement, à travers la suspension de l’importation de certains produits qui ne constituent pas une importance pour l’économie nationale. L’expert a indiqué que cette décision devra offrir la possibilité à l’opérateur algérien de produire ces biens.

Ce qui ne peut que promouvoir la croissance, et avec elle l’emploi, a affirmé l’orateur. Il a expliqué que le plan d’action pour la baisse des importations a pris trois formes : la suspension qui reste temporaire, comme il a tenu à le préciser, de 851 produits, l’institution de licences d’importation qui sont valables surtout pour les voitures, et l’adoption d’une liste d’articles dont les droits de douanes ont été portés à 60%. Une autre liste a été soumise à la taxe intérieure de consommation, la TIC. Pour l’expert, invité par la Chambre de commerce, cet encadrement du commerce extérieur aura un effet également sur le développement des investissements directs étrangers. Les entreprises des différents pays, qui vont trouver que l’obtention de parts dans le marché algérien sera difficile, chercheront à s’installer en Algérie. L’augmentation du volume des IDE aura un impact direct sur la croissance, a-t-il noté. L’orateur, qui a évoqué, par la même occasion, la révision de certaines taxes pour préserver l’environnement, a souligné les dispositions pour encourager la déclaration et le paiement électroniques, dans le cadre de l’économie numérique. L’extension de ces techniques offrira une plus grande facilité des procédures, mais aussi une traçabilité des transactions, a-t-il noté.

