M. Benmeradi, ministre du Commerce, à propos de l’export : « Une nouvelle stratégie sera soumise au gouvernement dans trois mois »

Plus qu’un choix, un impératif. Si la réduction des importations trouve sa réponse dans la volonté du gouvernement d’organiser le commerce extérieur, le changement est aussi imposé par certaines statistiques, dont un déficit de la balance commerciale dépassant les 10 milliards de dollars.

Invité hier au Forum de la radio nationale, le ministre du Commerce explique que cette organisation se décline en deux aspects. Outre le développement de la production nationale, M. Benmeradi annonce, pour l’export, la mise en place d’une nouvelle stratégie qui sera soumise au gouvernement dans les trois prochains mois. Ce plan d’action sera porteur d’incitations financières et d’autres liées, entre autres, au rapatriement de montant des exportations et facilitations en matière des assurances et transport de marchandise. Cette nouvelle vision permettra, aux yeux du ministre, à la production nationale de prendre sa place qu’est la sienne et substituera aux importations qui, rien que pour les produits alimentaires, ont coûté, à fin 2017, plus de 7.75 milliards de dollars à l’Algérie. Plus explicite, M. Benmeradi fera savoir que nombre d’entreprises nationales ne fonctionnent qu’à 25% de leurs capacités. Et annonce que 50 à 60% des opérateurs économiques ont fait part de leur volonté de passer de l’import à la production. Répondant aux différentes questions, le premier responsable du Commerce croit dur comme fer que le recours à la production nationale ne se fera pas au détriment de la qualité qui, précise-t-il, sera conforme aux standards internationaux. Se félicitant des développements enregistrés en matière du processus de production, le ministre indique que la compétition et la concurrence détermineront qui des producteurs est meilleur. Au sujet de la liste des 851 produits qui seront interdits à l’importation, le ministre annonce qu’une première évaluation se fera en fin février. «Une étape qui permettra de voir si cette liste sera élargie ou réduite», poursuit-il. Déplorant l’existence insignifiante de 25 laboratoires de contrôle, le ministre annonce qu’avec Algerac, il sera enregistré l’entrée d’une dizaine de nouvelles entités, précisant que l’objectif est d’arriver a minima à un laboratoire dans chaque wilaya.

Au sujet du commerce informel, M. Benmeradi relève que 40% de la production, agricole en particulier, est commercialisée en dehors des marchés. La réussite de la décision d’ouvrir 100 locaux de commerce dans chaque commune «n’a pas fait l’unanimité», et leur transformation en centres de production « sera difficile vu leur exiguïté».

Revente en état : obligation de renouveler le registre du commerce tous les deux ans



D’autre part, le ministre fait part de la possibilité, une première, de voir la production du pain se faire à base d’un mix de blé dur et de blé tendre, lequel «sera de meilleur qualité».

Par ailleurs, le ministre rebondit sur la nécessité de diversifier l’économie nationale, précisant, pour le ciment, que la production nationale satisfait la totalité de la demande, avec à la clé un excédent destiné à l’exportation.

Dans cette optique, il relève l’ambition de certains opérateurs des secteurs public et privé d’entrer sur le marché africain. Au sujet de l’automobile qui a défrayé la chronique économique, M. Benmeradi souligne que c’est une meilleure organisation qui est envisagée, et que l’objectif du gouvernement ne se limite pas au montage des véhicules.

Interrogé sur les nouveautés du secteur, le ministre affirme que désormais, il y a obligation de renouveler le registre du commerce tous les deux ans, pour la revente en état.

Fouad Irnatene