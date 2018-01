Grand angle : Déni d’existence

Alors que l’administration Trump multiplie les gestes, pour le moins hostiles à l’égard des Palestiniens, allant ainsi à contre-courant de la politique suivie par les USA dans le conflit palestino-israélien, l’occasion est offerte à l’Union européenne de se démarquer de Washington sur ce dossier. En effet, des responsables palestiniens ont déclaré qu'ils cherchaient à obtenir de la part de l'Union européenne (UE) la reconnaissance de l'Etat de Palestine, avec El Qods-Est pour capitale. Ce 22 janvier à Bruxelles, le président palestinien Mahmoud Abbas devrait rencontrer les ministres des Affaires étrangères de l'UE. Quelle sera la réponse des Etats membres de l’Union ? Mis au pied du mur, vont-ils aller dans le sens de la requête des Palestiniens ?

L’Europe est, faut-il le rappeler, favorable à l’instar de l’ensemble de la communauté internationale à la solution à deux Etats. Pour les Palestiniens, obtenir cette reconnaissance de la part de l'UE permettrait de relancer cette solution et les aiderait dans leurs efforts pour devenir membres à part entière de l'ONU. Or, si la diplomatie palestinienne œuvre pour atteindre cet objectif, Israël fait tout, justement, pour qu’un tel aboutissement n’ait jamais lieu. Et les dirigeants israéliens savent aussi qu’ils peuvent compter sur leurs réseaux de lobbyings. Le déchainement d’hostilité à l’égard de la Suède, premier pays membre de l'Union européenne à reconnaître l'État de Palestine en 2017 (sept autres membres l'ont reconnue mais avant leur entrée dans l'UE) est vivace dans les esprits et vient rappeler le sort réservé à toute capitale qui oserait aller à l’encontre de la volonté de Tel-Aviv. Les propos tenus par le président français à l’occasion de la dernière visite du président palestinien en France confortent ce point de vue. Interrogé sur une éventuelle reconnaissance par la France de l’Etat de Palestine il a répondu qu’ «un tel geste ne serait pas efficace». Avant lui, l’ancien chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, avait tenu à quelques nuances les mêmes propos. Ainsi il avait dit, «il faudra reconnaître un jour l'Etat de Palestine. Mais pour l'instant, la France ne le fera pas. Elle considère que la Palestine n'a pas de réelle souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Il faudra attendre un peu». Une approche qui permet d’anticiper la réponse que l’UE apportera à la requête du président palestinien. Mais ce déni d’existence ne peut durer éternellement !

Nadia .K