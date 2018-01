Conflit syrien : Le début de la fin

L’armée syrienne accentuait hier la pression sur deux grands bastions rebelles, avec des frappes aériennes dans le nord-ouest et une offensive pour sécuriser une base militaire stratégique près de Damas. Au moins 21 civils, dont huit enfants, ont péri dans des raids menés dimanche contre plusieurs localités de la province d'Idleb, dans le nord-ouest.

Les forces régulières mènent depuis le 25 décembre une offensive pour reconquérir le sud-est d'Idleb, seule province qui échappe entièrement à son contrôle et aujourd'hui dominée par Tahrir al-Cham, coalition terroriste formée par l'ex-branche d'Al-Qaïda.

Lundi, les frappes aériennes se poursuivent sur plusieurs régions d'Idleb. En prenant le sud-est d'Idleb, l'objectif pour l’armée syrienne est de "sécuriser" une route qui relie Alep, deuxième ville du pays, à la capitale Damas.

Les raids aériens se poursuivent également près de la localité de Sinjar, reconquise dimanche par les forces régulières, qui se trouvent à 14 kilomètres de l'aéroport militaire d'Abou Douhour, leur prochaine cible, selon des observateurs. S'il est reconquis, cet aéroport deviendra la première base militaire aux mains du régime dans la province.

Un QG de terroristes détruit



Une explosion d'origine indéterminée dans le quartier général de terroristes asiatiques à Idleb, dans le nord-ouest, a tué dimanche 23 personnes, dont sept civils. Des éléments venant de pays asiatiques, en particulier d'Asie centrale, ainsi que des Ouïghours originaires de la province chinoise du Xinjiang, font partie de factions terroristes en Syrie. "Une violente explosion s'est produite dans le quartier général des Soldats du Caucase dans la ville d'Idleb, tuant 23 personnes, dont sept civils", selon des témoignages. Des dizaines de personnes ont également été blessées dans l'explosion, en majorité des combattants. Le quartier général des "Soldats du Caucase" avait été totalement détruit, et les bâtiments environnants sévèrement endommagés. La faction des "Soldats du Caucase" est composée de centaines de combattants d'Asie centrale alliés à Tahrir al-Cham, une coalition terroriste dominée par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Dans la Ghouta orientale l'armée syrienne a brisé le siège d'une base militaire encerclée par des rebelles armés dans la banlieue est de Damas, selon des informations relayées par la chaîne publique Al Ikhbariya. Huit jours plus tôt, des rebelles appartenant au mouvement armé Ahrar al Cham s'étaient emparés de plusieurs secteurs de cette base située à Harasta, dans la Ghouta orientale.

L'armée, appuyée par l'aviation russe, a lancé une offensive pour briser le siège et libérer les 200 militaires qui auraient été fait prisonniers. "Des combats ont lieu pour élargir l'accès qui a été trouvé dans la base (...) et l'armée devrait poursuivre son offensive au-delà de la libération de la base", a dit le journaliste de la télévision publique. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a déclaré que la Russie avait enregistré cinq violations de la trêve dans deux provinces syriennes au cours des dernières 24 heures.

Les violations ont été enregistrées dans les provinces d'Alep et de Lattaquié, a précisé le ministère dans le bulletin quotidien publié sur son site internet. Durant la même période, la Turquie a enregistré quatre violations du cessez-le-feu, a-t-il ajouté. La Russie et la Turquie sont les garants de l'accord national de cessez-le-feu en Syrie, entré en vigueur le 30 décembre 2016. La plupart des tirs à armes légères ont été enregistrés dans des régions contrôlées par le Front al-Nosra.

M T et agences