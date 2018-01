Reconnaissance d'un Etat palestinien : Le Président Abbas à Bruxelles

Des responsables palestiniens ont déclaré qu'ils cherchaient à obtenir de la part de l'Union européenne (UE) la reconnaissance de l'Etat de Palestine, avec El Qods-Est pour capitale, depuis que les Etats-Unis ont reconnu El Qods comme capitale d'Israël.

Des sources palestiniennes ont affirmé que le président palestinien Mahmoud Abbas allait rencontrer les ministres des Affaires étrangères de l'UE le 22 janvier à Bruxelles. Au cours de cette rencontre, il devrait leur demander de reconnaître les territoires occupés par Israël depuis 1967 comme Etat palestinien, avec El Qods-Est pour capitale. Obtenir cette reconnaissance de la part de l'UE permettrait de relancer la solution à deux Etats qui est soutenue par la communauté internationale, et d'aider les Palestiniens dans leur efforts pour devenir membres à part entière de l'ONU, ont ajouté les sources.

Un comité de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) est en train de préparer des documents qui seront soumis à discussion pendant la réunion du conseil central de l'organisation la semaine prochaine, afin de décider de la politique à suivre pour les Palestiniens. «Les mesures qui doivent être discutées comprennent entre autres une définition des relations avec Israël, ainsi que les mesures politiques et juridiques que les Palestiniens pourraient prendre», a déclaré Ahmed Majdalani, membre du Comité exécutif de l'OLP. En décembre dernier, le président américain Donald Trump a reconnu El Qods comme capitale d'Israël, et a décidé de transférer l'ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à El Qods.

Les Palestiniens veulent en effet faire d'El Qods-Est la capitale de leur Etat, mais Israël veut qu'El Qods tout entière soit sa capitale éternelle.

Israël s'est emparé d'El Qods, qui était alors sous contrôle jordanien, pendant la guerre de 1967. En 1980, l'occupant israélien a déclaré El Qods comme sa «capitale éternelle et indivisible», un statut qui n'a cependant pas été reconnu par la communauté internationale.

En vertu du dernier accord israélo-palestinien, le statut final d'El Qods doit être décidé par des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. Les Palestiniens ont averti à plusieurs reprises que toute modification du statut légal et politique d'El Qods nuirait gravement au processus de paix.