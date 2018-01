Dans la LUCARNE : C’est toujours de sa faute

Le championnat national de Ligue-1 a repris son droit de cité, puisqu’on vient de boucler la première journée, avec des hauts et des bas. Le haut reste incontestablement cette équipe de la JS Saoura qui ne veut pas abdiquer. Si lors des années précédentes, elle a toujours joué dans l’ombre des «grosses cylindrées», cette fois-ci, elle veut se frayer un chemin et veut tout simplement «renverser la table» sur l’ordre établi. Elle ne veut pas rester à la traîne d’une hiérarchie marquée quasi-exclusivement par les équipes du nord du pays. Toujours est-il, ses efforts sont en train de donner leurs fruits, puisque l’équipe est déjà sur le podium en attendant des moments plus intenses et surtout meilleurs que les exercices passés. Il est certain que la force de cette équipe réside dans la stabilité. Avec Fouad Bouali, cette équipe est en droit de se forger une place au

«soleil» que personne ne peut contester. Il faut dire qu’au stade 20-Août 55 de Béchar presque personne n’a réussi à lui arracher ne serait-ce un point, hormis le MC Alger. Cette équipe a réalisé un «sans-faute» qui fait d’elle le dauphin de la Ligue-1 juste derrière le CSC qui montre un certain essoufflement ces derniers temps. La bonne santé de cette équipe est présentée comme exemple à suivre ; tous les salaires des joueurs sont à jour et aucun joueur n’a présenté de dossier au niveau de la Commission de règlement des litiges de la FAF. Ce qui montre bien le sérieux de cette équipe. Ce qui à terme ne peut que lui assurer le succès. Par ailleurs, l’instabilité demeure le «pain quotidien» de certaines autres équipes. Ce qui les empêche d’aller de l’avant. L’exemple de l’USMH est, à juste titre, édifiant, puisqu’il vient de se délester de son coach, le Tunisien Hammadi. Là, il faut souligner qu’il est parti sans même demander l’aval du nouveau directoire présidé par Laïb. La normalité, comme l’avait affirmé Laib lui-même, veut que le «club ne peut retenir quelqu’un contre son gré». Toujours est-il, il s’en est allé alors qu’on n’en est qu’à la 16e journée du Championnat national. On a déjà «utilisé» deux techniciens, puisqu’avant le Tunisien, il y avait Ifticen. On revient à la case de départ avec le retour du duo Benomar-Bechouche, les éternels «pompiers de service». Cette situation n’est pas faite pour arranger les choses. Ce club n’est pas le seul à être dans l’embarras. La JSK a également perdu son entraîneur Aït-Djoudi, parti juste après la défaite contre la JS Saoura. On lui avait demandé de choisir entre le poste d’entraîneur ou être dans le directoire. Son choix a été vite fait. Au fond, c’est l’équipe qui reçoit ainsi un sérieux coup ; elle va être retardée dans sa progression ou préparation. C’est vrai qu’ils ont des visées sur des coaches de remplacement. On parle de l’arrivée imminente de Zaki, le Marocain qui avait entraîné le CRB avec lequel il a remporté la Coupe d’Algérie.

À Blida, la lanterne rouge de notre championnat national ne gagne plus, ni à domicile, ni à l’extérieur. Sa défaite, dans ses murs, contre le MC Oran, a été celle de trop pour le coach Sbaâ. Il a quitté parce qu’il a estimé que les dirigeants n’étaient nullement à ses côtés. À peine la première journée entamée que déjà trois coaches abandonnent le «navire». Quelle suite attendre ? Ce qui est sûr, ces changements fréquents à la barre technique de nos clubs n’arrangent pas les choses et ne leur permet pas de se reprendre ou de refaire une santé. C’est tout le contraire qui risque de se produire.

Hamid Gharbi