Alors qu'un accord de principe a été trouvé : La venue de Badou Zaki déjà compromise ?

La situation au sein de la JS Kabylie est instable. La dernière défaite à Béchar devant la JS Saoura (2-0) a suscité bien des remous au sein du club.

Alors qu’il occupait jusqu’ici le double rôle d’entraîneur en chef et de directeur sportif, un poste qui lui conférait un certain confort inhabituel, Azzedine Ait Djoudi a été contraint, bon gré mal gré, de démissionner de son poste d’entraîneur pour mauvais résultats. Le technicien n’a, en effet, enregistré aucune victoire depuis son installation à la barre technique du club, il y a de cela près de deux mois.

Initialement, le directoire lui a demandé de choisir entre le poste d’entraîneur ou celui de directeur sportif, mais certaines sources avancent que le technicien serait carrément sur le départ de la JSK. «Il va annoncer sa démission dans les prochaines heures », nous a confié une source très au fait des affaires internes du club. Cette démission interviendrait à la veille de la très attendue réunion de mercredi entre le directoire et le conseil de surveillance que certains qualifient d’ores et déjà de décisive dans la mesure où certaines sources parlent de la destitution de Madjène et Zouaoui. «Le conseil de surveillance est en train de prospecter toutes les voies légales pour destituer l’actuel directoire.

On étudie actuellement l’éventualité de revenir à un conseil d’administration avec un président et des membres actionnaires», nous a confié notre source.

De son côté, le directoire cherche à se blinder de sorte à se prémunir d’un éventuel «putsch» à venir. Pour ce faire, il a été décidé que les entraînements de l’équipe première se déroulent à huit clos. Mais la décision la plus importante aura été sans doute la nomination de Badou Zaki comme successeur d’Ait Djoudi. Un accord de principe a été en effet trouvé entre le directoire et l’entraîneur marocain portant sur un contrat de dix-huit mois. Il a été convenu que le technicien vainqueur de la coupe d’Algérie avec le CRB débarque jeudi à Tizi ouzou pour régler les derniers détails et éventuellement signer son contrat.

Sur sa page facebook officielle, la JSK a annoncé que Badou Zaki sera présent pour le match des 16es de finales de la coupe d’Algérie face à Oued Rhiou pour superviser l’équipe et ainsi se faire une idée sur l’équipe. Dans une déclaration à la presse, Badou Zaki a confirmé l’accord et s’est dit «heureux de rejoindre un club historique comme la JSK».

Néanmoins, selon certaines sources, la venue de l’ancien sélectionneur du Maroc pourrait sérieusement être compromise. Il ne faut jurer de rien pour le moment, mais il semblerait que Badou Zaki a été briffé par l’avenir incertain de l’actuel directoire, qui dépend, nous le disions auparavant, de l’issue de la réunion de mercredi et a décidé de ce fait de patienter et voir comment évoluera la situation. Le Marocain a du coup décidé de reporter son arrivée à dimanche prochain. C’est du moins ce qui se dit avec force insistance. Mais comme la vérité d’un soir n’est pas forcément celle du lendemain, attendons de voir.

Amar B.