Sélection nationale des joueurs locaux : Départ ce matin pour Tunis

La sélection nationale des joueurs locaux poursuit sa préparation au Centre technique de Sidi Moussa, sous la conduite de l’entraineur national Madjer et ses adjoints. Pour rappel, les coéquipiers de Djabou ont entamé, dimanche, un mini regroupement, qui sera ponctué par un match amical face au Rwanda.

Cette rencontre, ou les Verts seront surtout dans la peau d’un sparring-partner, aura lieu mercredi au stade El Menzeh de Tunis à 15h. À noter que les Amavubis (Guêpes) sont qualifiées pour le CHAN-2018 qui aura lieu du 12 janvier au 4 février au Maroc, alors que les Fennecs ont été éliminés de cette compétition continentale par la Lybie. Le Rwanda évoluera dans le groupe C, basé à Tanger, en compagnie de la Libye, du Nigeria et de la Guinée équatoriale. Le coach national a convoqué vingt un éléments, dont 5 évoluant à l'USM Alger et 4 à l'ES Sétif, pour ce second stage. L'équipe nationale A' a effectué un premier regroupement en décembre dernier. Elle devait, pour l’occasion, affronter en amical son homologue émiratie à Dubaï, avant que la rencontre ne soit annulée. Un seul entrainement, plutôt léger, a été organisé lors de la première journée, durant lequel le staff technique s’est longuement entretenu avec les joueurs. À l’exception des deux sociétaires de l’USM Alger, Chafai et Benguit, qui se sont présentés avec des blessures légères contractées la veille, lors du match de championnat disputé avec leur club, tous les autres joueurs ont pris part à la séance d’entraînement dirigée par Madjer et son staff. Hier, le groupe a été soumis aux biquotidien. Ce qui a permis au sélectionneur national de dégager le onze qui affrontera la sélection rwandaise. La délégation algérienne se déplace ce matin en Tunisie. Elle y effectuera une séance d’entraînement le même jour, vers 17h sur la pelouse d’El Menzeh. Le retour à Alger aura lieu juste après le match. Un autre stage est prévu au mois de février. Le staff technique des Verts, qui donne ainsi la chance aux joueurs locaux de s’exhiber à l’occasion de rencontres internationales, est à la recherche d’éléments pouvant renforcer l’équipe première, notamment à l’occasion du prochain match amical contre l’Iran, prévu entre le 17 et 24 mars prochain à Viennes.

Le match face au Portugal est quant à lui programmer

le 8 juin.

R. M.