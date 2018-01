semaine culturelle amazighe ­de Tizi Ouzou : Repères

La maison de la culture Mouloud-Mammeri a abrité hier la cérémonie du coup d’envoi officiel de la semaine culturelle amazighe, première édition du genre, consacrée à la célébration de Yennayer, jour de l’An amazigh, désormais consacrée fête nationale, chômée et payée, par son Excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette année, la célébration de Yennayer, considérée comme une porte qui s’ouvre sur le nouvel an, appelé également en Tamazight «Taburth Usegwas», revêt un caractère historique après son officialisation par son Excellence le Président de la République qui l’a décrétée journée nationale, chômée et payée, au grand bonheur de l’ensemble du peuple algérien, a précisé d’emblée la directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, Nabila Goumeziane, dans son allocution d’ouverture de cette semaine culturelle célébrant le jour de l’An amazigh qui s’est déroulée en présence des représentants du wali, du P/APW et du P/APC de Tizi-Ouzou, du directeur du centre national de recherche préhistorique et anthropologique (CNRPH), Slimane Hachi, ainsi que plusieurs chercheurs et universitaires spécialisés dans la linguistique et le patrimoine national amazigh. Après avoir fait savoir que Yennayer est l’un des puissants dénominateurs communs pour le peuple algérien qui consolide son histoire et sa culture et un repère identitaire partagé par tous dans sa portée historique et patrimoniale, la directrice de la culture a indiqué que la célébration de Yennayer se déroulera, comme de tradition d’ailleurs, dans un esprit de partage, de communion, de solidarité et beaucoup de joie dans notre pays et même à l’échelle nord africaine. Pour l’ouverture de cette semaine riche en activités dans les différents segments, la direction de la culture a voulu débattre du thème «Yennayer, un symbole et une histoire plusieurs fois millénaire» afin de mettre en exergue la profondeur de l’histoire de notre pays et de ce fait de Yennayer, a-t-elle encore souligné, en rendant un vibrant hommage à toute la famille artistique, révolutionnaire, le mouvement associatif et les acteurs de la culture, qui travaillent ardemment pour la promotion de la culture amazighe. La célébration de Yennayer sera marquée cette année par plusieurs activités auxquelles prendront part plusieurs wilayas du pays qui mettront en relief la dimension amazigh de l’identité algérienne et ce, dans le cadre de : « 2018, Année de la célébration du patrimoine culturel amazigh » déclarée par le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi.