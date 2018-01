Éclairage : Bon yennayer à tous !

Comme chaque année, nous célébrons ou plutôt vivons yennayer. Le début de l’année berbère est, en fait, un grand évènement pas seulement sur le plan traditions et rituels, qui font partie de la fiesta organisée en guise de bienvenue à cet hôte, à la carrure forte et imposable, venu unir au lieu de disloquer, semer l’espoir au lieu du doute et de l’appréhension dans toutes les régions du pays, habillées aux couleurs de l’authenticité, de nos racines ancestrales, notre Algériannité tout court. La joie et la solidarité sont partout en ce jour pas comme les autres, puisqu’annonciateur de bonnes choses et d’une année généreuse et prospère. Après tout, l’adage lié à l’entrée du nouvel an amazigh, très connu « Ad ffghan iberkanen, ad kechmen imellalen », qui veut tout simplement dire que les mauvais jours sont passés, avec l’arrivée des journées blanches et longues, ne fait que confirmer toute l’importance accordée à yennayer, de bon augure pour le reste des mois de l’année. Amenzou n’yennayer est, une fois de plus, de retour, avec la particularité, cette année, de la consécration de cette date comme fête nationale par le Président de la République et donc, journée chômée et payée, s’ajoutant certainement à d’autres mesures jusque-là prises pour la promotion de la culture amazighe, patrimoine de tous les algériens où qu’ils soient. Que le premier mois de l’année ou « tabbourt ou seggass » soit l’année de tous les espoirs. Asseggass ameggaz à toutes et à tous et que l’an 2968 nous apporte joie et bonheur !

Samia D.