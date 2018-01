Préparatifs du nouvel an amazigh 2968 : Les algérois à l’heure de Yennayer

A la veille de la célébration de la fête de Yennayer, nouvel an amazigh, une autre fête coutumière reconnue officiellement pour la première fois de l’histoire de l’Algérie indépendante et qui entamera sa 2968e année le 12 janvier courant, les placettes publiques, les boulevards de la capitale sont envahis par les vendeurs de confiserie de tout genre.

A Alger les préparatifs de cet important évènement ont d’ores et déjà commencé. L’engouement est tel que, dans de nombreuses artères de la ville, les commerçants ont garni leurs étals de toutes sortes de confiseries très prisées durant cette fête. Situé en plein centre d'Alger, le marché de la place des martyrs connaît une grande effervescence, en raison des vendeurs de rue qui y viennent exposer les confiseries et les différentes pâtes entrant dans la préparation des mets habituels pour la célébration de cette fête. Les citoyens se sont rués sans chercher le prix car il faudrait pour cette fois-ci égayer la maison et faire plaisir aux enfants et même aux adultes. On pouvait remarquer toutes les marques de chocolat, bonbons, cacahouètes, noix, noisettes, pistaches, dattes et dattes fourrées ainsi que les figues sèches, etc., comme la tradition le veut et qui font tomber les plus gourmands même si pour la consolation on pourra dire que c’est une fois par an au même titre que toutes les fêtes.

Au marché de Bab el Oued, le prix des amandes atteint les 1.400 DA le kilogramme en quelques jours. Les noix de cajou et les noix se vendent à 2.200 DA. Les pistaches et les noisettes sont à 2.500 DA, tandis que les cacahuètes restent à 400 DA le kilo. La datte n’a pas été épargnée, cédée aux environs de 450 DA, mais en restant tout de même raisonnable par rapport aux fruits secs. Pour les fruits de saison, les prix moyens qui sont affichés laissent plus d’un pantois : des pommes locales à 150 DA, et importées à 320, la fraise à 320 DA, bananes à 200 DA, l’orange à 200 DA et la nectarine à pas moins de 130 DA, de quoi dissuader toute bonne intention des ménagères. Il conviendra de préciser que ces hausses s’ajoutent à de nombreuses augmentations de prix. Mais Yennayer ne perd pas de ses adeptes, et les chefs de famille n’ont, a priori, pas l’intention de priver leurs enfants de cette fête. Pour ce qui est du prix du poulet, un produit qui représente le principal mets du repas préparé en cette occasion, il tourne entre 350 et 380 DA le kilo. Les raisons de cette augmentation et de cette variation des prix ne semblent pas évidentes aux consommateurs qui sont pourtant obligés d'acheter le poulet qui est un des ingrédients principaux des plats traditionnels préparés, en cette occasion, par nos maîtresses de maison. «Tous nos plats préparés pour Yennayer sont à base de poulet, donc, on ne peut pas s'en passer, malgré sa cherté», nous dit une dame que nous avons rencontrée lors de notre tournée au marché couvert de la place des martyrs. «Le prix est resté pratiquement à pas moins de 400 DA depuis une quinzaine de jours, atteignant parfois des pics incroyables», précise un vendeur sur les mêmes lieux. Yennayer n'échappe pas aux traditions ancestrales et fait partie des fêtes que les Algériens attendent, qu'on le veuille ou non, même si parfois elle fait l'objet de toutes les réticences de la part des pères de familles qui hésitent souvent lors de ce rendez-vous, mais finissent par craquer aux délices de tous les fruits exotiques et autres produits nécessaires pour cette fête, la plus ancienne de l’histoire. Cet attrait qui, parfois, est aléatoire trouve dans la plupart des cas le prétexte des enfants qui insistent auprès de leurs parents afin de fêter l'événement, et c'est ce qui se produit le plus généralement malgré toutes les contraintes. En attendant le jour « J », bons achats pour tous et Assegas ameggaz.

S. Sofi

Oran

Ambiance festive

Une ambiance festive règne à Oran, capitale de l’ouest du pays, à l’approche du nouvel an amazigh Yennayer (2968), dont la célébration, le 12 janvier, revêt cette année un caractère particulier. Outre son aspect traditionnel que les Algériens affectionnent tout particulièrement, ne dérogeant jamais à la règle de sa célébration, Yennayer revêt, pour la première fois, un caractère officiel, après avoir été décrété fête nationale chômée et payée, lui conférant une nouvelle dimension. A Oran, les marchands de fruits et légumes dans les marchés des quartiers populaires et résidentiels sortent le grand jeu: guirlandes lumineuses et autres décorations, avec des étales bien achalandés ne laissant personne indifférent, en dépit des prix pratiqués.

Au marchés de Sidi Okba, à Medina Jdida, de la rue des Aurès (ex-La Bastille) et autres, notamment dans les quartiers populaires, les commerçants rivalisent d’astuces pour attirer les clients et améliorer ainsi leurs chiffres d’affaires annuels, même si les prix pratiqués peuvent décourager plus d’une famille à faire des achats gargantuesques. Et pour cause, un panier moyennement garni pour une famille nombreuse pourrait facilement dépasser les 10.000 DA. Le kilogramme de pistaches, probablement les plus chères, est proposé, selon les marchés, entre 3.000 et 3.200 DA, les noix entre 1.800 et 2.200 DA, les noisettes entre 1.600 et 1.800 DA, les amandes avec écorce entre 1.000 et 1.200 DA et les cacahuètes jusqu’à 700 DA le kg. Les figues séchées sont, pour leur part, proposées entre 600 et 800 DA le kg, selon la qualité. Quant aux dattes, fruits essentiels lors de la fête de Yennayer, leurs prix varient entre 250 et 550 DA le kg. Les fruits frais ne sont pas en reste et les marchands rivalisent d’ingéniosité pour décorer leurs étales de manière à forcer la main aux visiteurs, même si les prix sont, pour certains produits, hors de prix, comme les belles pommes rouges ou jaunes à 1.100 DA le kg. Mais le fruit le plus prisé durant la fête de Yennayer a de tous temps été l’orange, proposée actuellement, selon la qualité et le calibre, entre 100 et 300 DA le kg. Les clients, encore hésitants, font des va-et-vient devant les étales, histoire de tâter le pouls de la mercuriale et évaluer leurs budgets. Certains se décidant enfin, s’arrêtent devant l’étale d’un vieux marchand au sourire commercial, mais néanmoins bienveillant et passent leur première commande en commençant par le produit le plus cher, comme pour brise quelques rémanences d’hésitation et se donner du courage pour le reste. «C’est vrai, c’est très cher. J’hésite encore un peu, mais je sais que je vais céder. Mon budget n’est pas très reluisant, mais dans ma famille, on a toujours célébré Yennayer. C’est une fête qui apporte la joie et la convivialité au sein du foyer», a confié Abdelhakim, père de famille, rencontré au marché de Medina Jdida. De nombreux clients qui, visiblement se sont fixés un budget spécial Yennayer, essayent d’acheter un peu de tout, mais en petites quantités, en fonction des prix. C’est le cas de Djamila, mère de famille, qui dit avoir adopté cette méthode depuis quelques années déjà. «J’achète 500 grammes par ci, 250 gr par là, un kg par ci et 2 kg par là et je finis tout de même par remplir le panier auquel j’ajoute quelques autres friandises comme la halva turque, du chocolat, des bonbons et autres gâteries, mais le tout en petites quantités, tout dépend des prix», explique-t-elle, ajoutant que Yennayer c’est aussi le cherchem, plat traditionnel à base de fèves sèches, de poix chiches et de blé, ainsi que des beignets et de la mona. Les fèves sèches et le blé ont, d’ailleurs, fait leur apparition dans les marchés de la ville depuis plusieurs semaines déjà. Les marchands savent pertinemment que les Oranais n’occultent jamais ce plat traditionnel qui, à lui seul, symbolise tout Yennayer, avec des veux de prospérité pour la nouvelle année. (APS).

À travers les wilayas....

programme riche en couleurs

Le coup d’envoi des festivités de Yennayer, qui s’étaleront jusqu’au 19 janvier à travers l’ensemble du territoire national, a été donné samedi dernier à Ghardaïa. Elles s’achèveront à Blidat Amar (Touggourt) dans la wilaya de Ouargla. «Ammenzu n’Yennayer» (premier jour du nouvel an amazigh) continue de ponctuer le temps dans la région du M’Zab (Ghardaïa) par des pratiques rituelles et des traditions culinaires. Célébré la nuit du 6 au 7 janvier dans le M’Zab, «Ammenzu n’Yennayer» obéit à un référentiel d’essence agraire basée sur les différents cycles de végétation et qui marque le début de la saison hivernale et l’année agraire dans cette région au climat aride. Pour sa part, la wilaya de Mostaganem abritera, à partir d’aujourd’hui, mardi, la semaine culturelle amazighe (9-16 janvier 2018), a-t-on appris samedi auprès de la direction de la culture de wilaya. Trois ateliers d’art et de métiers en poterie, calligraphie amazighe, ainsi qu'une exposition d’arts plastiques seront organisés au hall de la maison de la culture. Un concours de la meilleure composition musicale individuelle (solo) est également programmé, de même qu'un festival amazigh, une conférence sur l’histoire et la culture algériennes et la lecture de contes en tamazight. La bibliothèque principale de lecture publique a mis au point un programme dont une exposition de livres en tamazight dans le cadre d'une convention d’échange et de jumelage entre cet édifice culturel et celui de Tizi Ouzou, une conférence sur la traduction de et vers le tamazight ainsi qu’une cérémonie d'us et coutumes de Yennayer à Mostaganem en collaboration avec l’association du Cheikh El Alaoui d’éducation et de culture soufie. A Béjaïa, les festivités célébrant cet évènement ont débuté précocement, samedi. Partout, dans la wilaya, le mouvement associatif et les institutions publiques s’y mobilisent pour concevoir et mettre en œuvre des programmes à la hauteur de l’évènement, à la fois festif et récréatif, mais aussi fortement éducatif, en abordant les volets historique, culturel voire savant en rapport. Ainsi en est le cas à Béjaïa, où la maison de la culture a été transformée en un gigantesque espace d’expositions, réunissant une centaine d’artistes et d’artisans, venus célébrer l’évènement en faisant découvrir leurs créations et partager leurs passions. Tous les métiers, allant de l’habillement traditionnel (robes, mendiles, burnous, entre autres) à la joaillerie (principalement les bijoux en argent), à la poterie, à la sculpture sur bois, jusqu’à la peinture d’art, en passant par la cuisine et les ustensiles, les produits araires et tant d’objets, aussi originaux et attirants les uns que les autres sont au menu. A Tebessa, au programme de la célébration du nouvel an amazigh 2968 à l’antique Théveste figure un concours d’écriture en langue amazighe qui sera couronné par des récompenses pour les meilleures œuvres et une rencontre autour des proverbes berbères, Les enfants seront conviés à un atelier pédagogique baptisé «Numidie», à l’initiative du musée national public et seront invités à assembler les pièces de puzzles

représentant les rois de Numidie.

Farida Larbi