Gestion des déchets urbains : Bientôt une poubelle intelligente

Des étudiants ingénieurs de l’École polytechnique d’Oran (ENPO) ont mis au point une poubelle intelligente, appelée à remplacer les poubelles ordinaires d’ici à cinq ans, a-t-on appris des concepteurs de ce produit. Ce nouveau concept permet de faciliter, aux services publics et aux entreprises concernées, le nettoyage, la collecte et l’élimination des déchets, a expliqué à l’APS, Akkal Aghilas, étudiant en 4e année ingéniorat en électronique et responsable de la start-up «Clean Touch», créée par une quinzaine d’étudiants de l’ENPO. Ce nouveau produit a suscité, selon M. Akkal, l’intérêt des autorités de la wilaya d’Oran et d’autres wilayas du pays, ainsi que des organismes de gestion des déchets, par sa capacité à réduire les coûts de transport de déchets, en limitant le nombre de rotations effectuées, et ce grâce à un système intelligent de détection. «Un intérêt particulier a été exprimé par les autorités locales de la wilaya d’Oran, principalement l’APC d’Oran, pour notre produit, dans le but de remplacer les poubelles utilisées actuellement», a-t-il dit. Les poubelles intelligentes, appelées «Probelle», sont équipées d’un panneau solaire permettant une autonomie du produit, ainsi qu’un système de localisation et de commande à distance. Elles sont dotées de plusieurs fonctionnalités de pointe, à savoir un système de compactage intégré qui permet de réduire jusqu’à 8 fois le volume des déchets, outre un procédé pour l’élimination des odeurs et un système d’affichage constitué de deux écrans offrant des espaces publicitaires dynamiques aux clients intéressés. «Une seule +Probelle+ peut remplacer huit poubelles ordinaires», a-t-il souligné. Une fois remplie, cette poubelle sera verrouillée automatiquement, et un signal sera lancé à la plateforme dénommée «Clean Network», un service en ligne pour le suivi en temps réel du produit, puis un calcul d’itinéraire intelligent. Au lieu de parcourir la ville à plusieurs reprises durant la journée, les camions se rendront uniquement aux bacs dont le taux maximum de remplissage a été atteint. «Clean Touch» est une start-up, fondée en 2017 par des étudiants de l’ENPO - «Maurice-Audin». Elle est spécialisée dans la gestion intelligente des déchets urbains. Ses fondateurs ambitionnent d’offrir des solutions révolutionnaires et intelligentes pour l’amélioration de la gestion des déchets urbains, toute en réduisant le risque de développement de maladies, des odeurs et tout autre type de pollution, pour de meilleures conditions sanitaires. (APS)