Forces navales chinoises : Un détachement de navires de guerre accoste au port d’Alger

Un détachement de navires de guerre des Forces navales chinoises a accosté hier au port d’Alger pour une escale de cinq jours, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la coopération militaire entre l’Armée nationale populaire et l’Armée populaire de libération de Chine, un détachement de navires de guerre des Forces navales chinoises a accosté au port d’Alger pour une escale de cinq jours", précise la même source. En marge de cette escale, le Commandant du détachement naval a été reçu par le Commandant de la Façade maritime centre, selon le communiqué du MDN, ajoutant qu'un "riche programme d’activités culturelles et sportives a été élaboré en l’honneur de la délégation militaire chinoise". Il est à signaler que le détachement de navires de guerre des Forces navales chinoises est composé de trois bâtiments : Le destroyer lance-missiles Haikou N 171, bâtiment de commandement, la frégate lance-missiles Yueyang F-575 et le pétrolier-ravitailleur Qinghaihu N 885. "Cette escale, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié entre les armées des deux pays, contribuera à consolider davantage la coopération militaire et l’échange d’expériences entre nos Forces navales et les Forces navales de l’Armée populaire de libération de Chine", conclut le communiqué du MDN. (APS)