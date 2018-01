M. Hamel à la 13e réunion des chefs de police africains à Addis-Abeba : Promouvoir l’échange d’expérience

Le directeur général de la Sûreté nationale, du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), le général major Abdelghani Hamel, participera, à la tête d’une délégation importante, aujourd’hui et demain à Addis-Abeba, aux travaux de la 13e réunion extraordinaire des chefs de police africains et à la 10e réunion du comité technique ad hoc en charge de la sécurité et de la sûreté, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Ces deux réunions, prévues au siège de la Commission de l’Union africaine (UA) dans la capitale éthiopienne auront lieu en présence des chefs de police africains, d’experts de l’Union et de représentants de présidents d’instances et d’organisations de sûreté sous régionales, régionales et internationales.

Lors de sa participation à ces deux réunions, M. Hamel évoquera «les perspectives de consolidation et de renforcement des bases de la coopération entre les forces de l’ordre africaines dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes dans le cadre d’Afripol». Il sera question en outre de «l’examen d’une série de questions importantes relatives à la sûreté et à la sécurité dans les sociétés africaines, des moyens de renforcer la coopération et l’échange des expériences entre les pays africains et les organisations de sûreté régionale et internationale pour faire face aux défis et enjeux sécuritaires modernes», ajoute la même source. (APS)