M. Bouazghi à el Tarf : Intensification de la production des semences

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a appelé hier à El Tarf à intensifier les cultures maraîchères pour booster le secteur agricole dans cette wilaya.

En inspectant une pépinière maraîchère de statut privé dans la commune de Zerizer, le ministre a affirmé que la wilaya d’El Tarf «dispose de l’ensemble des potentialités devant lui permettre d’améliorer sa production agricole». Le ministre a, dans ce contexte, exhorté les investisseurs du secteur agricole à «se libérer de l’importation en multipliant la production des semences locales» ce qui permettra a-t-il appuyé «de satisfaire les besoins de plusieurs régions de l’Est du pays et de s’orienter vers l’exportation». Rappelant la série de mesures de soutien par le biais des différents programmes visant l’accompagnent des investisseurs, M. Bouazghi a évoqué les potentialités existantes dans la filière tomate et les perspectives du développement de ce créneau dans la wilaya d’El Tarf. En se rendant à une entreprise de statut privé, spécialisée dans la production des semences de la pomme de terre, la conservation et le conditionnement des produits agricoles, créée dans le cadre d’une coopération internationale M. Bouazghi a valorisé ‘‘la coopération productive’’ et a appelé les investisseurs à se lancer ‘‘dans des partenariats en mesure de répondre aux besoins du secteur de l’agriculture’’. A l’unité de transformation de la tomate dans la commune d’El Chatt, le ministre, en réponse aux doléances des investisseurs dans la tomate industrielle, a indiqué qu’une ‘‘rencontre de concertation’’ réunissant tous les intervenants de cette filière dans la wilaya d’El Tarf sera organisée ‘‘la semaine prochaine’’ pour évaluer la situation et trouver des solutions aux problèmes soulevés. Selon les informations fournies, la wilaya d’El Tarf qui compte 289.175 hectares de superficie agricole totale dont 74.173 ha de surface agricole utile (SAU) a enregistré au cours de la campagne agricole 2016-2017 une valeur productive de 56,5 milliards de dinars et s’est classée ainsi à la 25e place à l’échelle nationale représentant 1,9% de la production nationale. En inspectant les travaux en cours du périmètre irrigué El Tarf-Bouteldja-Lac des Oiseaux portant sur l’aménagement hydro-agricole de la plaine d’El Tarf totalisant 9.600 ha, le ministre a instruit les responsable locaux à l’effet de ‘‘se pencher sur le problème des inondations des terres agricoles soulevés par les agriculteurs de la région et exhorté ces mêmes responsable à œuvrer à trouver des solutions. Au niveau de l’école de pêche d’El Kala, le ministre a présidé une cérémonie de signature d’une convention entre le centre national du développement de la pêche et l’aquaculture et un concessionnaire du lac El Melah pour le captage du naissain de moules et d’huîtres au niveau du lac El Melah et la réalisation d’un parc expérimental de la cuniculiculture, selon les explications fournies. Le ministre devrait se rendre à la forêt récréative de Tonga dans la ville d’El Kala avant de présider une rencontre à huis clos avec les cadres de son secteur. (APS)