Le Directeur général de la Protection civile dans l’extrême sud : Optimiser les capacités opérationnelles

Le Directeur général de la Protection civile effectue depuis hier un périple devant le conduire dans trois wilayas du sud du pays, a indiqué un communiqué de presse de la cellule de communication de la DGPC.

Il s’agit d’Ouargla, d’Illizi et de Tamanrasset, où il inspectera l’ensemble des unités opérationnelles et les infrastructures en cours de réalisation. Une sortie qui s’inscrit dans le cadre du programme de visites d’inspection et de travail pour cette année. Le patron de la Protection civile devra également s’enquérir de l’état d’avancement des projets lancés dans l’objectif d’améliorer la couverture opérationnelle et s’informera des conditions de travail au niveau des différentes unités.

«L’entrée en activité de ces unités d’intervention va permettre d’améliorer la couverture opérationnelle au niveau de ces wilayas afin d’atteindre les objectifs de la Direction Générale de la Protection Civile qui visent à optimiser les capacités opérationnelles afin d’assurer une prise en charge efficace et efficiente des demandes de secours et des diverses sollicitations, notamment celles relatives à la prévention des risques», explique notre source qui relève que le colonel El-Habiri, en sus des séances de travail qu’il aura avec les cadres de chaque wilaya, mettra à profit cette opportunité pour «évaluer» avec ces derniers «l’exécution» du programme d’action initié par ses soins et visant le «développement» et la «modernisation» de la Protection civile. Plus particulièrement dans le domaine de la formation et de la qualification de la ressource humaine, eu égard aux missions «multiples» et de plus en plus «complexes» dévolues au PC, notamment en ce qui concerne la prise en charge des différents risques courants et majeurs.

Au cours de ses réunions, le directeur général donnera des orientations quant à la prise en charge rapide et efficaces des doléances des citoyens, notamment en ce qui concerne le traitement des dossiers liés aux investissements, conformément aux directives des pouvoirs publics, tout en veillant au respect strict de la réglementation relative à la prévention des risques afin d’assurer la sécurité des citoyens et la pérennité de ces projets. Il aura aussi à s’enquérir de la mise à jour constante des différents plans, ainsi que du schéma d’analyse et de couverture des risques de chaque wilaya et l’application stricte des directives relatives à la rationalisation des dépenses et la préservation du matériel.

«Les agents de la Protection civile doivent être opérationnels, pour faire face aux divers accidents et risques», a souligné, hier à Illizi, le Directeur général de la Protection civile (DGPC), le colonel Mustapha El-Habiri. S’exprimant lors de l’inspection d’un poste avancé de la Protection civile dans la région d’Ouhanet, 150 km nord d’In-Amenas (Illizi), dans le cadre de sa visite de travail dans la région, le colonel El-Habiri a estimé qu’il est impératif, pour les sapeurs-pompiers, d’être opérationnels pour faire face aux différents accidents et risques enregistrés, notamment au niveau de la RN-3 reliant les wilayas d’Illizi et d’Ouargla. Accompagné des cadres centraux, le DGPC, qui a écouté les doléances des agents exerçant dans la région, a également insisté sur la nécessaire réunion des conditions socioprofessionnelles favorables au profit des éléments de cette institution et leur formation continue, pour leur permettre de mener à bien leurs missions. Le poste avancé de la Protection civile, opérationnel depuis 2012 sur la RN-3 entre la localité de Tin-Oué-Tabenkourt, commune de Bordj-Omar-Driss, et le PK-60, vers In-Amenas, a été créé en raison des points noirs relevés sur ce tronçon, pour permettre aux secours d’intervenir en temps réel en cas d’accidents de la circulation. Cette structure, encadrée par trois brigades de la Protection civile, est dotée d’une ambulance et d’un camion d’intervention, selon les explications fournies par le directeur de la PC de la wilaya d’Illizi, le lieutenant-colonel Abdelfattah Guessoum.

Après s’être enquis des activités de l’unité secondaire de la Protection civile d’In-Amenas, le colonel El-Habiri devra poursuivre aujourd’hui sa tournée dans la région par l’inspection d’autres structures et installations relevant de son secteur au niveau des communes d’Illizi et de Bordj El-Houas. (APS)