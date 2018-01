Réalisation du Port-Centre : Validation de l’avant-projet détaillé

L’avant-projet détaillé du futur Port-Centre d’El-Hamdania (Cherchell, wilaya de Tipasa) a été validé, après l’approfondissement de ses études, et le groupement des entreprises réalisatrices a déjà été installé à El-Hamdania, a assuré, hier à Bouira, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.

D’une capacité de 25 millions de tonnes par an, le futur port sera un point de transit entre les wilayas du centre du pays. «Il sera, une fois achevé, relié aux grands projets routiers, afin de dynamiser les activités économiques», a expliqué le ministre, lors d’un point de presse tenu en marge de sa visite à Bouira, où il a inspecté et inauguré quelques projets relevant de son secteur. Le groupement des entreprises réalisatrices est déjà installé à El-Hamdania, où les responsables concernés sont en train de libérer les assiettes foncières nécessaires pour le projet, ainsi que les circuits routiers devant relier cette infrastructure portuaire à l’autoroute Est-Ouest, sur une distance de 35 km, ainsi qu’aux lignes ferroviaires sur une distance de 24 km, a précisé M. Zaâlane.

Les opérations d’indemnisation des citoyens expropriés se poursuivent, a souligné le ministre, précisant que le site du projet est en cours de délimitation. Les études du projet avaient été approfondies pour, a-t-il expliqué, «éviter de tomber dans de fausses estimations».

«Il s’agit du premier projet pour lequel nous devons réunir toutes les conditions nécessaires, pour le lancer de façon officielle et sans interruption», a insisté le ministre, qui a inspecté, à cette occasion, le projet de réalisation de la pénétrante autoroutière devant relier Bouira à Tizi Ouzou, sur 42 km.

Ce projet devra être livré d’ici au mois de mars 2019, selon les prévisions des entreprises en charge des travaux. «Malgré le déséquilibre constaté dans le taux d’avancement physique, les travaux ne connaîtront pas de grands retards. Il y a des contraintes majeures, comme la nature géographique difficile des terrains, ce qui rend difficile le travail», a relevé le ministre.

Exprimant sa satisfaction quant à la qualité et à l’homogénéité des travaux réalisés jusqu’à présent, notamment au niveau du grand tunnel long de 921 mètres et qui se situe entre la partie de la wilaya de Bouira (12 km) et Tizi Ouzou, le ministre a expliqué avoir donné des instructions pour l’élaboration d’un planning au courant de cette semaine et pour la mobilisation de tous les moyens nécessaires en vue de booster la cadence des travaux de ce projet.

Par ailleurs, M. Zaâlane, qui a évoqué, lors d’un point de presse, le problème de paiement des entreprises réalisatrices, a tenu à rassurer les responsables de ces entreprises, tout en réitérant l’engagement de l’État à prendre en charge les situations impayées afin de leur permettre de s’approvisionner et de payer leurs ouvriers. «La situation s’est beaucoup améliorée depuis la décision du Président de la République Abdelaziz Bouteflika concernant la prise en charge des situations financières impayées des entreprises réalisatrices», a souligné le ministre, relevant que dans le secteur des travaux publics, une enveloppe de 120 milliards de dinars a été débloquée pour payer les entreprises du secteur.

Le ministre, qui a inauguré le dédoublement de la route nationale no 33 reliant Bouira à Haïzer, sur une distance de 10 km, et réalisé pour un montant de plus de 40 millions de dinars, a évoqué, entre autres, la question des gares de péage autoroutières. À ce propos, M. Zaâlane a précisé que le taux de réalisation de ces gares, ainsi que des autres structures de sécurité et de secours a atteint 65%, tout en assurant que le projet devrait être livré d’ici à la fin de l’année en cours. Quant aux prix de péage, le ministre a expliqué qu’ils seront étudiés et arrêtés de façon à assurer l’entretien de l’autoroute Est-Ouest.

Au cours de sa visite à Bouira, le ministre a inspecté les travaux de réalisation du dédoublement du chemin de wilaya 127 reliant Bouira à Sour El-Ghouzlane, sur une distance de 32 km et pour un montant global de plus de 500 millions de dinars, selon la fiche technique présentée sur place.

Il a également visité le chantier de réalisation du siège de la direction régionale du Laboratoire du centre des travaux publics (LCTP), dont la direction générale est basée à Alger.

Ce centre est en cours d’achèvement, et il aura pour mission de couvrir les wilayas limitrophes en matière d’essais et de contrôle, ont expliqué les responsables du projet. Concernant le raccordement des villes du pays à l’autoroute Est-Ouest, ainsi qu’à la rocade des Hauts Plateaux et aux routes nationales no 1, 6 et 3, le ministre a expliqué que cela sera basé sur le Schéma national de l’aménagement du territoire (SNAT). Ainsi, d’autres pénétrantes seront réalisées pour relier les villes, notamment portuaires, comme Béjaïa, Mostaganem et Jijel, ainsi qu’Oran, afin de donner une nouvelle impulsion aux activités économiques et commerciales, a expliqué M. Zaâlane, précisant que treize pénétrantes sont actuellement en cours de réalisation.

À long terme, le ministre a annoncé des projets similaires pour relier d’autres villes du pays à cet important réseau routier, dans le cadre du programme de 2025-2030. (APS)

M. ZAÂLANE, À PROPOS D’AIR ALGÉRIE :

« Aucun problème de normes de sécurité »

La compagnie nationale de transport aérien Air Algérie continue d’assurer des services de grande qualité à ses voyageurs, et «n’a aucun problème en matière de normes de sécurité», a assuré, hier à Bouira, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.

«Notre compagnie ne connaît aucun problème en matière de critères de sécurité. Air Algérie offre des services de grande qualité à ses voyageurs, et elle continue de le faire à travers les différents pays d’Europe sans aucune contrainte», a expliqué le ministre, en réponse à une question de la presse relative au récent rapport établi par l’aviation civile chinoise sur les mauvaises performances de certaines compagnies aériennes et qui ne seront pas autorisées d’augmenter leurs dessertes vers la Chine. Par ailleurs, le ministre, qui inspectait les différents projets de son secteur à Bouira, a saisi cette occasion pour rassurer que la «situation financière d’Air Algérie n’est pas difficile». Le staff de la compagnie «est en train d’élaborer un plan pour améliorer davantage la situation de l’entreprise», a-t-il dit. «Le staff d’Air Algérie, ses travailleurs et ses partenaires peuvent surmonter facilement la situation actuelle qui n’est pas difficile, et qui ne peut pas freiner le cours de ses services», a assuré le ministre, au cours de son déplacement à Bouira, où il a inspecté et inauguré quelques projets relevant du secteur des travaux publics et des transports, à l’image du dédoublement de la route nationale no 33 reliant Bouira à Haïzer sur 10 km. M. Zaâlane a appelé à «laisser la compagnie nationale Air Algérie travailler et régler ses contraintes par ses propres responsables, sans créer de la polémique autour de ce sujet, dont certaines parties veulent en profiter pour faire du bruit». «Notre compagnie continue de transporter ses voyageurs en été et en période de vacances de façon normale, donc on doit la laisser travailler», a-t-il dit.(APS)